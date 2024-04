""Russell wil dezelfde behandeling krijgen als nieuwe teamgenoot"

George Russell weet nog niet wie zijn teamgenoot is in 2025. Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen naar het team van Ferrari en bij Mercedes is men hard op zoek naar een opvolger. Russell wil in ieder geval dezelfde behandeling gaan krijgen als zijn aanstaande teamgenoot.

Ferrari maakte afgelopen winter bekend dat Lewis Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden. De Italiaanse renstal neemt afscheid van Carlos Sainz en ze willen met Hamilton gaan jagen op nieuwe successen. Hamilton zadelde Mercedes wel op met een probleem, want de Duitse renstal is nu op zoek naar een nieuwe topcoureur. Onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz en Fernando Alonso werden in verband gebracht met het Mercedes-zitje.

Het maakt Russell niet uit wie zijn nieuwe teamgenoot gaat worden. Hij heeft wel een duidelijke eis, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Mercedes wil beide coureurs de grootste kansen geven om te winnen. Het maakt mij helemaal niet uit wie mijn nieuwe teamgenoot wordt, maar ze moeten dit voortzetten. Sinds de aankondiging van het nieuws is Lewis heel professioneel gebleven. De werkrelatie binnen Mercedes is op geen enkele manier veranderd. Het team heeft het richting ons altijd goed gedaan en we hebben gelijke kansen gekregen. Dat is altijd zo geweest."