Russell jubelt: "Lijkt erop dat we competitief zijn"

Het team van Mercedes kende een positieve vrijdag in Imola. De coureurs leken zich goed te voelen in de auto, de tijden zagen er aardig uit, en de updates leken te werken. George Russell is tevreden en hij stelt dat Mercedes er redelijk competitief uitzag in de trainingen.

Russell sloot de vrijdag af met een vijfde tijd in de tweede vrije training. Eerder op de dag had hij nog de tweede tijd genoteerd in de eerste vrije training. Mercedes rijdt dit weekend met een aantal updates op de wagen, en die lijken ook naar wens te werken. Volgens Russell is het een duidelijke stap vooruit, en dat is iets waar Mercedes op hoopt. De eerste races van het seizoen verliepen immers enorm tegenvallend voor het team.

Na afloop van de tweede vrije training maakte Russell een tevreden indruk. De Britse Mercedes-coureur lachte, maar was wel realistisch toen hij sprak met F1 TV: "De auto voelde geweldig aan. Lewis en ik hadden allebei een goed gevoel achter het stuur, dus dat is heel erg fijn. Het lijkt erop dat we vrij competitief zijn. We lijken dichter bij de rest te zitten dan in Miami het geval was. In de kwalificatie komen we er wel achter hoe we er echt voor staan. McLaren lijkt momenteel wel de favoriet te zijn. Ze zijn al sinds China heel snel."