Russell neemt prestigieuze Trofeo Bandini in ontvangst

George Russell heeft de prestigieuze Trofeo Lorenzo Bandini in ontvangst genomen. Vlak voor de start van het raceweekend in Imola, nam Russell deze bijzondere prijs in ontvangst. Russell deed dat in stijl, hij bestuurde een honderdjarige Mercedes op de Italiaanse wegen.

De Trofeo Lorenzo Bandini wordt sinds 1992 elk jaar uitgereikt aan een Formule 1-coureur. De prijs is vernoemd naar de Italiaanse coureur Lorenzo Bandini. Russell nam de prijs in ontvangst in het plaatsje Brisighella. Hij nam de prijs in ontvangst door een honderdjarige Mercedes van Faenza naar Brisighella te rijden. Honderd jaar geleden won Mercedes de Targa Florio, en deze wagen nam deel aan die race.