Russell gaat voor de zege: "Hebben pace om met ze te vechten"

George Russell noteerde gisteren de vierde tijd in de kwalificatie in Spanje. De Britse Mercedes-coureur kende een goede zaterdag, maar toch was hij niet helemaal tevreden. Voor de Grand Prix heeft Russell een veel beter gevoel, en hij denkt dat hij Max Verstappen en Lando Norris kan uitdagen.

Het team van Mercedes kwam opvallend sterk voor de dag in de kwalificatie op het circuit nabij Barcelona. Met Lewis Hamilton en George Russell noteerden ze de derde en vierde tijd. Het biedt genoeg kansen voor de race van vandaag, al was niet iedereen bij Mercedes tevreden. Teambaas Toto Wolff had op meer gehoopt, en ook George Russell had eigenlijk meer verwacht.

Hij stelt dat het gat naar Lando Norris en Max Verstappen groter is dan hij had verwacht. De Brit stelt dat hij snellere rondjes had kunnen neerzetten, maar voor de race heeft hij een beter gevoel. Bij Sky Sports spreekt Russell zich uit: "We gaan zeker iets proberen, maar we hopen dat we de pace hebben om te vechten met Max en Lando. Ik denk dat we de pace hebben om met hen te vechten. We hebben nu drie raceweekenden gehad met deze updates, en het is dan ook heel erg fijn om te zien dat we weer meedoen."