Russell optimistischer: "We gaan voor een zege in de komende races"

George Russell leek eventjes te kunnen verrassen in Spanje. Bij de start greep hij de leiding, maar hij werd al snel gepasseerd door Max Verstappen. Uiteindelijk kwam Russell als vierde over de streep, en na afloop was hij best tevreden met zijn resultaat en zijn race.

Russell startte de race vanaf de tweede startrij, maar bij het ingaan van de eerste bocht was hij de raceleider. Hij passeerde Max Verstappen en Lando Norris op gewaagde wijze aan de buitenkant. Russell probeerde een gaatje te slaan, maar dat lukte simpelweg niet. Binnen een paar rondjes was Verstappen er alweer voorbij, en uiteindelijk moest Russell genoegen nemen met de vierde plaats.

Droom

Zijn actie in de eerste ronde had veel indruk gemaakt, en het werd direct gezien als een belangrijk moment in de race. Na afloop liet hij aan Sky Sports weten dat hij hier heel erg blij mee was: "Ik droomde daar gisteravond van. Ik had niet verwacht dat het zo snel al zou lukken. Ik wist dat ik laat kon remmen in bocht één, en ik denk dat ik de andere jongens een beetje wist te verrassen. Het was best wel fijn."

Zeges

Het gaf Russell een goed gevoel, en een flinke stapel zelfvertrouwen. Hij wil nu voor het goud gaan, en daar doet hij ook niet helemaal geheimzinnig over: "We gaan voor een zege in de komende races. Max en Lando doen het geweldig, en ze liggen nog steeds voor op ons. Oostenrijk zal waarschijnlijk lastiger voor ons worden. We hebben het daar historisch gezien lastig. Silverstone zal de volgende test worden. Ik denk dat we het momentum in handen hebben."