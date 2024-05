Russell zeer tevreden: "Trapte het gas in na pitstop Max"

George Russell wist vandaag Max Verstappen achter zich te houden in de krappe straten van Monaco. De Britse Mercedes-coureur reed een aardige race, waarin hij rustig aan moest doen van zijn team. Na afloop was hij zeer te spreken over zijn resultaat.

Russell startte de race op de vijfde plaats en hij kwam ook op deze plaats over de streep. De Brit was één van de coureurs die zijn banden wisselde tijdens de rode vlag, dit zorgde ervoor dat hij geen pitstop hoefde te maken tijdens de race. Tijdens de openingsfase deed Russell enorm rustig aan, maar toen Max Verstappen eraan kwam stormen in de slotfase trapte de Brit het gas in.

Na afloop van de race liet Russell weten dat hij tevreden was met zijn resultaat. De Britse coureur verscheen met een lach op zijn gezicht voor de camera van Sky Sports: "Het was een lange en een rare race. In de eerste dertig rondjes waren we gewoon aan het rondtoeren. Toen Max zijn pitstop maakte, trapte ik het gas in. Na afloop besefte ik me pas hoe erg we het gat met de Ferrari's en de McLarens hadden verkleind. Daar was ik echt heel erg blij mee. Max zette me ook onder druk, maar ik had alles eigenlijk onder controle."