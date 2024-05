Russell: "Ik zou Verstappen verwelkomen"

George Russell zou het absoluut niet erg vinden als Max Verstappen de sprong waagt naar Mercedes en zijn nieuwe teamgenoot wordt. "Ik zou er helemaal voor zijn, eerlijk gezegd", zei Russell enthousiast tegen internationale media. De 26-jarige coureur stapte na 2021 over van Williams naar Mercedes, mede door de aantrekkingskracht van een van de succesvolste periodes van het Duitse. "Ik denk dat de komst naar Mercedes in 2022 voortkwam uit de legendarische jaren en overwinningen van Lewis."

Voor Russell was een compleet nieuwe uitdaging die de Brit moest aangaan. Gemakkelijk was het zeker niet om de strijden tegen de meest succesvolle coureur aller tijden. "Dat was voor iedereen een enorme opgave, om in een team te stappen waar hij al zo lang zit. En je moet het tegen de besten opnemen in dezelfde machine en laten zien wat je in huis hebt. Ik heb de afgelopen jaren het ervaren hoe het is om Lewis naast mij te hebben. Hij is een geweldige teamgenoot is geweest, zo’n geweldige coureur. We pushen elkaar, elke week."

Na 2024 blijft Russell achter bij het Duitse team met de thuisbasis in Brackley, want Hamilton maakt een transfer naar Ferrari. Wie de teamgenoot wordt, is vaak het onderwerp van het gesprek. Behalve de mogelijke komst van Carlos Sainz of het inzetten van Mercedes-junior en F2-rijder Andrea Kimi Antonelli wordt ook de naam Verstappen dus in de ether gegooid. Of Russell de drievoudig kampioen ziet zitten, geeft de Brit een duidelijk antwoord op. "Ik zou Max graag verwelkomen. Ik wil tegen de besten rijden – iedereen wil bewijzen wat ze in huis hebben. Dus ja, laat het gebeuren."