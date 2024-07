Russell: "Ik wist al heel snel dat ik problemen had met de auto"

Van pole position naar een uitvalbeurt: De Britse Grand Prix van George Russell was een uitdaging die eindigde in een teleurstelling toen hij moest opgeven vanwege een probleem met het watersysteem in zijn Mercedes W15.

In een gesprek met de media na de race gaf Russell zijn mening over de 'echte klap' dat hij de auto had om zijn thuisrace, de Britse Grand Prix, te winnen en in plaats daarvan gedwongen werd om het einde van de race vanuit de pitbox te bekijken.

De Mercedes-coureur had de pole position bemachtigd voor een race die in het voordeel leek te zijn van de coureur uit Brackley. In ronde 34 kreeg Russell echter de opdracht om zijn Mercedes aan de kant te zetten vanwege een vermoedelijk probleem met het watersysteem. De Britse coureur zag zijn vierde plaats veranderen in een uitvalbeurt. Na afloop gaf Russell toe dat zijn W15 enkele verontrustende symptomen begon te vertonen lang voordat hij gevraagd werd om de auto naar de pitbox te brengen.

"Tien ronden voor het defect wist ik dat ik problemen had. Ik verloor vermogen. En toen, ja een defect watersysteem. Geen water naar de motor", zo vertelde Russell - die nog niet weet of er grote schade is aan de motor.

Volgens Russell waren zowel het racetempo als de strategie indrukwekkend tot die systeemfout. Over zijn pole position-start zei hij: "Het is altijd moeilijk als je de eerste bent. Ik wist dat het een lange race zou worden en wilde geduldig zijn."

Na de pitstop ging het echter mis, zo gaf Russell toe: "Zodra ik weer naar buiten ging, verloor ik vermogen. Vanaf dat moment wist ik dat de race voorbij was."