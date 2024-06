Russell eerlijk: "Dan heb je een emotionele hangover"

George Russell is op een redelijke wijze aan het huidige seizoen begonnen. Hij is weer sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton, en hij lijkt de goede kant op te gaan. Russell geeft eerlijk toe dat het niet altijd goed met hem ging, hij is heel open over zijn mentale gezondheid.

Bij het rijden in de autosport komt er veel druk kijken. Veel coureurs zijn dan ook goudeerlijk over hoe ze met deze druk en de emoties om gaan. In hun jeugd hadden ze al met dit soort zaken te maken, en ook nu komt er vaak veel kijken bij het racen. Niet alleen staat er een compleet team achter hen waarvoor ze moeten presteren, ook de buitenwereld kijkt mee over hun schouders.

Mercedes-coureur Russell is hier dan ook enorm open en eerlijk over. De Britse coureur legt in gesprek met de internationale media uit hoe hij hier in staat: "Toen ik ouder werd, kwam ik erachter hoe belangrijk mentale gezondheid precies is. In mijn tienerjaren toen ik soms wat moeilijke momenten had, mijn dromen buiten school najoeg en niet veel vrienden had, begreep ik niet helemaal wat ik allemaal meemaakte. Dan heb je ook nog de emotionele rollercoaster in de Formule 1. Zelfs na een goed weekend, heb je op maandag een emotionele hangover."