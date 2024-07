Russell schrok van Wolff: "Crashte bijna"

George Russell was afgelopen weekend de verrassende winnaar van de Oostenrijkse Grand Prix. Hij profiteerde van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris. Russell crashte zelf ook bijna, want hij schrok zich rot van een radiobericht van de overenthousiaste Toto Wolff.

Vlak na het incident tussen Verstappen en Norris meldde Mercedes-teambaas Wolff zich op de boordradio van Russell. Hij schreeuwde dat Russell de race kon winnen, maar daar was de Brit niet zo van gediend. Hij reageerde nogal chagrijnig en vroeg zijn team om hem te laten rijden. Wolff realiseerde zich na afloop dat zijn actie niet zo slim was, hij omschreef het als één van de domste acties uit zijn loopbaan.

Na afloop van de race gaf ook Russell toe dat het een onhandig moment was. De Britse Mercedes-coureur kon er wel om lachen in gesprek met de internationale media: "Ik wist dat Oscar Piastri snel zou zijn. Tegen het einde van de race kwam hij uit het niets opzetten. Ik reed op harde banden en dat was al moeilijk genoeg. Toen schreeuwde Toto ineens in mijn oor dat ik de race kon gaan winnen. Ik crashte bijna toen hij in mijn oren schreeuwde, zo hard was het. Ik denk dat het gewoon de passie laat zien die wij allemaal delen."