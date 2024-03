Russell wel tevreden na eerste dag in Melbourne

Het team van Mercedes kende een teleurstellende vrijdag in Australië. De Duitse renstal wist geen potten te breken en dat zorgde voor ontevredenheid bij Toto Wolff en Lewis Hamilton. George Russell hield echter een veel beter gevoel over aan de eerste dag in Melbourne.

Russell sloot de tweede vrije training in Melbourne af met de zesde tijd. In de eerste vrije training had hij het ook naar zijn zin en noteerde hij de derde tijd op slechts 0,033 seconden van de snelste tijd van Lando Norris. Russells Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton kende een rampzalige dag met een zeer pijnlijke achttiende tijd in de tweede vrije training. Bij teambaas Toto Wolff en de rest van het team was er dan ook geen glimlach te bekennen.

De enige zonnestraal in de Mercedes-pitbox was Russell. Hij sloot de dag af met een goed gevoel en hij stelt zelfs dat Mercedes genoeg dingen kan verbeteren met het oog op een mooi resultaat in de race. Russell is daar duidelijk over als hij zich uitspreekt bij de officiële kanalen van de Formule 1: "Ik heb mij vanaf het begin af aan vrij comfortabel gevoeld in de auto. Sinds Saoedi-Arabië en Bahrein hebben we een paar dingen aangepast aan onze auto. We proberen hem steeds beter te begrijpen en elke ronde is waardevol."