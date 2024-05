Russell ziet kansen voor Mercedes in 2026

Het team van Mercedes is dit jaar niet bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal blijft ver achter, maar ze kijken wel vooruit. George Russell heeft veel vertrouwen in de toekomst en hij denkt dat Mercedes in 2026 aan de start kan verschijnen met een sterke krachtbron.

In 2026 gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1. Op motorisch vlak gaat er veel veranderen, en komen er volledig nieuwe regels. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang en alle teams en motorfabrikanten willen zo goed mogelijk voor de dag komen. Dat geldt ook voor herintreder Honda, Red Bull-partner Ford en de nieuwkomers van Audi. Bij Mercedes is men hard bezig, en daar heeft men een goed gevoel.

George Russell heeft veel vertrouwen in een goed resultaat. De Britse coureur gelooft in zijn werkgever en dat laat hij duidelijk weten aan RaceFans: "2026 lijkt nog ver weg, maar in de wereld van de Formule 1 is het echt alsof dat al de dag van morgen is. Het team voelt zich heel erg goed voor dit nieuwe tijdperk. Het team heeft veel ervaring, denk aan het succes in 20214, de tijd die we hebben doorgebracht in de Formule E en het werk aan de hypercar. Er werken veel mensen bij ons die enorm veel ervaring hebben met de techniek van de toekomst. Ik denk dat we ons daardoor op de juiste plek bevinden voor een sterke motor. Op motorisch gebied beginnen we dus met veel zelfvertrouwen aan dit tijdperk."