Hill wil dat Mercedes achter Russell gaat staan

George Russell kende een goed weekend in Canada. De Brit vocht mee om de zege, maar hij maakte ook een aantal kleine foutjes. Dit kostte hem uiteindelijk de kans op de zege, en volgens Damon Hill zou het goed zijn als Mercedes een keertje volledig gaat steunen.

Russell was ook dit weekend zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton de baas. Russell pakte op de zaterdag een spectaculaire pole position, en in natte omstandigheden kende hij een goede start in de race. Hij hield Max Verstappen achter zich, maar uiteindelijk moest hij de witte vlag hijsen. Een foutje in de strijd met Lando Norris zorgde er uiteindelijk voor dat zijn kansen op de zege verkeken waren.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill ziet zijn landgenoot soms worstelen. Hill weet precies wat Mercedes moet doen om Russell rustig te krijgen. In de podcast van Sky Sports F1 spreekt Hill zich uit: "Hij is aan het leren hoe hij het team moet leiden. Ze hebben het nu alleen maar over wie volgend jaar zijn teamgenoot is. Ze zouden hem gewoon een keer moeten steunen. Dat kan hem alleen maar meer zelfvertrouwen geven. Als hij die steun krijgt, raakt hij die bewijsdrang hopelijk een beetje kwijt. Ik heb nu het idee dat hij iets probeert te compenseren, maar hij moet juist kunnen relaxen."