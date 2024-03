Andretti vindt het logisch dat Hamilton achterblijft op Russell

Lewis Hamilton is op een tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Brit wist niet te overtuigen in Bahrein en Saoedi-Arabië en in Australië viel hij uit. Volgens Mario Andretti is het logisch dat Hamilton momenteel langzamer is dan zijn teamgenoot George Russell.

Het team van Mercedes heeft het lastig in het huidige seizoen. In de eerste drie races wisten ze nog niet te overtuigen en de achterstand op Red Bull Racing is fors. Hamilton staat momenteel achter op zijn teamgenoot George Russell. Voor het derde jaar op rij heeft Hamilton het lastig met zijn teamgenoot Russell, en dat is iets wat niet heel veel mensen hadden zien aankomen.

Paradijs

Volgens Mario Andretti is het niet raar dat Hamilton het moeilijk heeft naast Russell. De Amerikaanse racelegende vindt dit zelfs logisch en hij legt het uit aan La Gazzetta dello Sport: "Lewis heeft tijdens zijn loopbaan vaak auto's gehad waarmee hij kon winnen, hij hoefde er niet alles uit te halen waardoor hij weinig fouten maakte. Russell moest bij Williams ieder moment vechten, omdat de bolide niet competitief was. Toen hij bij Mercedes kwam, dacht hij dat hij in een paradijs was beland."

Een mens

Andretti ziet dat Russell eigenlijk weer gebruik moet maken van zijn skills uit zijn Williams-tijd. De Amerikaan legt het haarfijn uit: "Nu zie je dat George telkens weer moet vechten voor zijn positie. Hij is dan gewend en daarom staat hij ook voor Lewis. Hamilton leek echt een buitengewone coureur te zijn, maar hij is ook maar een mens. Dat was bij Schumacher ook het geval toen hij terugkeerde. Het zal interessant zijn om te zien wat Lewis bij Ferrari gaat doen, want het is zijn grote wens om daar zijn loopbaan af te sluiten."