Russell baalt: "Geen verrassing dat we op deze positie staan"

Het team van Mercedes is op een rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal blijft ver achter op Red Bull Racing en Ferrari, en dat doet ze pijn. Volgens George Russell is het niet vreemd dat zijn team nu rondrijdt op deze tegenvallende positie.

Mercedes wilde dit jaar echt gaan meevechten om de wereldtitel. De Duitse renstal gooide het concept helemaal over, maar dat heeft niet geholpen. De achterstand op Red Bull is gegroeid, en dat doet pijn. Niet alleen Red Bull is sneller dan Mercedes, ook Ferrari, Aston Martin en McLaren presteren momenteel beter. Bij Mercedes kampen ze tevens met de nodige performanceproblemen, maar dat ligt volledig aan henzelf.

Mercedes-coureur George Russell baalt als een stekker van de huidige prestaties. De Britse coureur legt zich neer bij de huidige situatie en hij is niet bepaald positief in gesprek met de internationale media: "Als team moeten we gewoon accepteren dat we op de zevende of achtste plaats staan. Vorig jaar hadden we al te maken met bepaalde problemen, maar het team heeft heel erg hard gewerkt om al deze problemen te verhelpen. Ik denk alleen dat we daarmee te hard van stapel zijn gelopen, dus ik vind het niet verrassend dat we op deze positie zijn beland."