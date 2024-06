Wolff liet Russell bijna crashen: "Domste actie ooit"

George Russell schreef vandaag onverwachts de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam. Hij profiteerde van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris. Teambaas Toto Wolff was enorm trots, maar na afloop bood hij wel zijn excuses aan voor een opvallend moment tijdens de race.

Russell reed rond op de derde plek, toen Norris en Verstappen elkaar raakten. Russell werd de lachende derde, en hij passeerde de beschadigde bolides van de twee kemphanen. Bij het team van Mercedes reageerden ze vol passie toen Verstappen en Norris tegen elkaar aan reden. Teambaas Toto Wolff meldde zich op de boordradio van Russell en hij schreeuwde dat hij kon winnen. Dit kwam echter op een onhandig moment, want Russell bevond zich op een lastig moment van de baan.

Na afloop van de race verklaarde Russell dat hij hierdoor bijna crashte. Wolff realiseerde zich al snel dat hij iets te enthousiast had gehandeld. Bij de Duitse tak van Sky Sports bood Wolff direct zijn excuses aan: "Het was één van de domste dingen die ik ooit heb gedaan. Ik lette helemaal niet op waar hij op dat moment reed. Ik zag die andere twee crashen, het is de eerste keer in twaalf jaar tijd dat dit me is overkomen. Hij was keihard aan het remmen met 320 kilometer per uur, en ik riep dat er twee waren gecrasht. Ik moet eerst over dit soort dingen nadenken."