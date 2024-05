Russell wil zich niet druk maken over vreemde strategie

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend geen geweldige race in Imola. George Russell finishte achter zijn teamgenoot Lewis Hamilton, en dat kwam mede door een opvallend late pitstop. Hij wil zich daar echter niet te druk over gaan maken.

Russell reed vrijwel de gehele race voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen leek niet de indruk te maken erlangs te kunnen gaan bij Russell. Mercedes besloot echter Russell naar binnen te halen voor een tweede pitstop, en dat was nogal vreemd. Geen enkele andere coureur maakte namelijk zo'n pitstop, en Russell kwam hierdoor als zevende over de streep. Hamilton finishte als zesde.

Russell baalde vanzelfsprekend van zijn resultaat. Het loopt al het hele seizoen niet lekker bij Mercedes, en dat steekt. Hij had in gesprek met de internationale media geen zin om iets groots te maken van de extra pitstop: "Als coureur wil je op de hoogst mogelijke positie finishen, en ik was het hele weekend sneller dan mijn teamgenoot. Ik was de hele race comfortabel sneller, en door de pitstop verloor ik de plek. We hebben het extra puntje van de snelste ronde gepakt, en ik ga me hier niet druk om maken. Het ging om de zesde plaats, en niet om een podiumplaats of een overwinning."