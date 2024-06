Geluksvogel Russell juicht: "Je weet dat er iets kon gebeuren"

George Russell kwam vandaag als winnaar over de streep op de Red Bull Ring. Niemand had dit zien aankomen, aangezien hij de hele race op de derde positie reed. Hij profiteerde van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris, en dit zag hij zelf ook niet aankomen.

Russell leek op geen enkel moment kans te maken op de zege. Hij reed ver achter de leidende Verstappen en Norris. Die twee coureurs vochten een stevig duel uit na een mislukte pitstop van Verstappen. Russell kon zich al voorbereiden op een praatje over zijn derde plek, maar toen raakten Verstappen en Norris elkaar. Terwijl de twee kemphanen naar de pits hobbelden, kwam Russell als leider over de streep.

Vol ongeloof vloog Russell in de armen van zijn monteurs. Niemand zag dit aankomen, ook Russell niet. Na de welverdiende knuffels sprak hij zich uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "Ongelooflijk. Het was aan het begin van de race al een zwaar duel om de derde plek vast te houden. Ik zag dat Max en Lando heel hard reden, en ik wist dat Lando die zege wilde hebben. Het team heeft het geweldig gedaan waardoor ik aan dit gevecht kon deelnemen. Je moet er staan om de kruimels op te pakken, en dat deden we. Ze gingen er vol voor. Ik kon niet geloven dat we zo dicht bij Lando en Max reden. We reden er twaalf seconden achter, en je wist dat er een incident kon plaatsvinden. Je blijft altijd dromen."