Russell blij met Alonso-straf: "Anders was het hek van de dam"

Fernando Alonso en George Russell speelden twee weken geleden een hoofdrol in de Australische Grand Prix. Alonso werd daar zwaar bestraft nadat Russell was gecrasht vanwege een remactie van de Spanjaard. Russell vindt het meer dan terecht dat Alonso daarvoor een straf heeft ontvangen.

In de laatste ronde van de Australische Grand Prix knalde Russell de grindbak in. Hij had niet verwacht dat Alonso zo vroeg zou remmen en daardoor crashte hij. Alonso was zich van geen kwaad bewust en hij stelde dat hij dit deed om een betere exit te krijgen. Beide coureurs spraken zich direct na afloop van de race uit, maar pas later op de dag werd bekend dat Alonso een tijdstraf van twintig seconden had ontvangen.

Vreemd

Veel kenners waren het niet eens met de straf van Alonso. Russell kreeg in Japan voor het eerst de kans om te reageren op de straf. Hij was hier duidelijk over en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het was een beetje een vreemde situatie. Zoals ik toen al zei, werd ik er totaal door verrast. Ik keek op een recht stuk naar mijn stuur om een setting te veranderen, wat we meerdere keren doen per ronde, en toen ik weer omhoog keek, zat ik in Fernando's versnellingsbak. Een moment later raakte ik de muur."

Hek van de dam

Russell vindt het dan ook meer dan terecht dat Alonso is bestraft. Hij denkt zelfs dat dit een zeer goed signaal is van de stewards: "Als er geen straf was uitgedeeld, dan zou echt het hek van de dam zijn geweest. Niet alleen wat betreft de Formule 1, maar ook wat betreft de lagere raceklassen. Zou het dan zijn toegestaan om op een recht stuk te remmen? Zou het dan zijn toegestaan om op een recht stuk je snelheid te laten zakken, van versnelling te veranderen en weer op te trekken? Ik vat het niet persoonlijk op hoor, en het heeft waarschijnlijk grote gevolgen dat we hadden voorzien. Maar als er geen straf was geweest, dan was het de vraag geweest of je mocht remmen midden op een recht stuk."