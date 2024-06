Villeneuve kraakt Hamilton: "Russell is de betere coureur"

George Russell en Lewis Hamilton vormen sinds 2022 het rijdersduo van Mercedes. Russell is zijn ervaren teamgenoot regelmatig de baas, en dat zorgt nog steeds voor vraagtekens. Volgens Jacques Villeneuve is Russell dan ook de betere coureur sinds hij voor Mercedes rijdt.

Russell was in zijn eerste seizoen bij Mercedes direct sneller dan zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Ook dit jaar is Russell weer snel, en Hamilton presteert vaak minder goed. In Canada werd dit pijnlijk duidelijk toen Russell de pole position pakte, en Hamilton ergens achterin de top tien bleef hangen. In de race pakte Russell zijn eerste podiumplaats van het seizoen, terwijl de zevenvoudig wereldkampioen sprak van één van zijn slechtste races ooit.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is dan ook enorm kritisch op Hamilton. Hij geeft zijn mening over Mercedes in gesprek met Best Payout Online Slots: "George is de betere coureur, sinds het moment dat hij bij Mercedes zit. Om eerlijk te zijn begon dat al in het eerste seizoen. George had de overhand op Lewis. Hij heeft zoveel gewonnen en als je niet wint, dan kan dat saai en frustrerend zijn. Hetzelfde gebeurde toen Daniel Ricciardo naast Sebastian Vettel kwam te zitten bij Red Bull. Ricciardo zag er dat jaar geweldig uit. Vettel stond op gelijke hoogte, won opeens niet meer en probeerde het wiel opnieuw uit te vinden."