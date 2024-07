Russell waarschuwt voor negatieve gevolgen sociale media

Vandaag de dag zijn sporters en beroemdheden een soort publiek eigendom. Op sociale media worden zijn ze met enige regelmaat onderwerp van gesprek, en ook in de Formule 1 is dat zo. George Russell legt de negatieve gevolgen daarvan uit.

Russell is één van de coureurs die is opgegroeid met sociale media. Hij behoort tot de huidige generatie die zo ongeveer met een beeldscherm in de hand is geboren. Veel coureurs besteden hun sociale media uit aan een speciaal team mensen, maar ze krijgen wel mee wat er over hun wordt gezegd op de sociale kanalen. Dat is vaak zeer negatief.

Mercedes-coureur George Russell stelt dat hij om bepaalde zaken wel kan lachen. Maar hij wijst er ook op dat hij de negativiteit simpel weg niet kan negeren. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "De eerste reactie die je ziet is altijd negatief. Instagram laat bijvoorbeeld altijd eerst de meest gelikete comment zien. Het maakt niet uit waar het over gaat, maar ongeveer de helft van de reacties is negatief. Dat kan ik lastig bevatten. Je ziet nu al dat mensen in de schijnwerpers vanwege mentale problemen even van de sociale media gaan. Als je niet in zo'n situatie zit, weet je ook niet wat de nadelen zijn."