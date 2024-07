Russell dolblij met pole: "Aan het begin van dit seizoen niet durven dromen!"

De grote man tijdens de Britse Grand Prix is George Russell. Het talent van Mercedes dat het team in de toekomst moet gaan dragen als Hamilton volgend jaar weg is, reed vandaag de pole position tijdens zijn thuisrace en pakte samen met Hamilton - die tweede start, een 1-2 voor het Duitse team op Silverstone.

Na afloop van de kwalificatie zei Russell: "Ongelooflijk, dit had ik vooraf niet durven dromen. Het is echt een mega, met Lewis op de tweede plaats en Lando op de derde. De fans hebben ons enorm veel energie gegeven!"

"De auto voelt op dit moment zo ontzettend goed. Hij kwam volledig tot leven tijdens de kwalificatie en het is echt heerlijk om op dit circuit rond te rijden. We zitten momenteel in een hele goede flow maar laten we ons focussen op morgen met Lando en Max die ook heel snel zullen zijn, maar wij willen absoluut winnen."