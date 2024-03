Russell smeekte om rode vlag na harde crash

George Russells Australische Grand Prix kwam op een onprettige manier ten einde. De Brit duelleerde met Fernando Alonso om de zesde plaats, maar hij crashte zeer hard. Russell schrok zich rot, zo blijkt uit de onboardbeelden van de crash van de Mercedes-coureur.

Russell schoot vol de grindbak in nadat Alonso voor hem ineens langzamer reed. Russell knalde tegen de muur en hij werd weer de baan op gelanceerd. De banden zorgden er vervolgens voor dat Russell niet over de kop vloog. De Brit kon het verkeer niet zien aankomen en hij was in paniek. Te horen is hoe hij over de boordradio vraagt om een rode vlag omdat hij midden op de baan lag. Zijn engineer probeerde hem rustig te krijgen.