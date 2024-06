Russell liet zich inspireren door Alonso bij topstart

George Russell kende afgelopen weekend een geweldige start in Spanje. Hij startte de race op de vierde plaats, maar bij het ingaan van de eerste bocht had hij de leiding in handen. Russell stelt dat hij zich had laten inspireren door een klassieke start van Fernando Alonso.

Het team van Mercedes kende een goed weekend in Spanje. Lewis Hamilton mocht het podium betreden, en George Russell mocht een paar rondjes dromen van een zege. Hij startte als een komeet, en bij het ingaan van bocht 1 ging hij Lewis Hamilton, Max Verstappen en Lando Norris aan de buitenkant voorbij. Al snel was Russell zijn droompositie alweer kwijt, want Verstappen haalde hem in.

Na afloop van de Spaanse Grand Prix stelde Russell dat hij zich had laten inspireren door Fernando Alonso. De Spanjaard had in 2011 een soortgelijke superstart. Tegenover Motorsport.com legde Russell zijn plan uit: "Ik droomde afgelopen nacht van mijn aanvalsplan. Ik zag de weersvoorspelling en er zou tegenwind in bocht 1 zijn, dus ik wist dat ik laat kon remmen voor die bocht. Ik weet nog uit mijn karttijd dat ik de start van Alonso in 2011 zag, toen hij van P4 naar de kop ging. Ik wist wel dat het hier mogelijk was."