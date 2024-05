Mercedes geeft duidelijkheid over voorvleugel-kwestie

In Monaco ging het bij Mercedes veelvuldig over de nieuwe voorvleugel. De Duitse renstal had slechts één exemplaar meegenomen naar het ministaatje, en daar reed George Russell mee. Andrew Shovlin legt uit dat Lewis Hamilton deze keus voor het team heeft gemaakt.

In Monaco werd al snel duidelijk dat slechts één Mercedes-coureur met de nieuwe voorvleugel zou gaan rijden. Russell reed door met de vleugel, en Hamilton stelde tijdens het weekend dat hij nu achter zou gaan blijven op zijn teamgenoot. Er ontstond de nodige onrust over deze zaak, maar Russell liet zelf al weten dat men dit keurig had afgesproken. Hij sprak van het opgooien van een muntje, maar Hamilton gunde hem de voorvleugel.

Vraag

Volgens Trackside Engineering Director Andrew Shovlin maakt Mercedes altijd drie exemplaren van een nieuwe voorvleugel. Pas als ze alle drie af zijn, gebruikt het team het onderdeel. Mercedes had er in Monaco eentje af, en Shovlin legt de besluitvorming uit in de debrief op YouTube: "Ze vroegen aan ons waarom we niet gewoon één coureur met de vleugel zouden laten rijden. We waren het met hen eens dat we, gezien de situatie, moeten verbeteren en leren. Het is dan best goed om verschillende specs van de auto te hebben. We hebben met de coureurs afgesproken dat we, er graag één meenemen naar het circuit en daar konden ze mee leven."

Afwisselen

Mercedes moest alleen nog kiezen wie er met de voorvleugel zou gaan rijden. Russell stelde al dat er met een muntje zou worden gegooid, maar dat Hamilton daarvoor al de knoop doorhakte. Shovlin legt de situatie verder uit: "Lewis zei dat als we niet genoeg onderdelen zouden hebben, dat George deze dan mocht gaan gebruiken in Monaco. Er zullen in de toekomst races zijn waarin we een nieuwe update hebben, en natuurlijk zullen we het vanaf nu gaan afwisselen. Maar Lewis heeft die beslissing voor ons vrij makkelijk gemaakt."