'Hamilton wilde Russell niet als teamgenoot'

Lewis Hamilton wilde George Russell niet echt als zijn Mercedes-teamgenoot toen hij in 2022 tekende, zo vertelt F1-insider Peter Windsor. Russell stapte in de schoenen van Valtteri Bottas, die Hamilton eerder had geprezen als zijn 'beste teamgenoot', nadat Bottas de overstap maakte naar Alfa Romeo. Ondanks de hype die het destijds veroorzaakte onder Britse raceliefhebbers, was Hamilton naar verluidt niet enthousiast over de verandering.

Russell versloeg Hamilton in hun eerste seizoen samen voordat Hamilton in 2023 de rollen omdraaide. De zevenvoudig wereldkampioen heeft dit seizoen vaak achter Russell gestaan, maar heeft het gat tot slechts één punt gedicht na zijn triomfantelijke overwinning in Silverstone, zijn eerste overwinning sinds 2021.

Peter Windsor is van mening dat de overwinning van Hamilton bij de Britse Grand Prix bijzonder aangrijpend zal zijn, gezien de turbulente afgelopen jaren, inclusief de toetreding van Russell tot het team. Op zijn YouTube-kanaal zei Windsor, terwijl hij terugkeek op de overwinning van Hamilton in de Britse Grand Prix: "Ik denk dat deze race herinnerd zal worden omdat het twee en een half jaar geleden is sinds Abu Dhabi 2021. Sinds alles wat er gebeurde op die dag toen dat achtste wereldkampioenschap in de laatste ronde feitelijk van Lewis werd weggenomen vanwege een fout gemaakt door de racedirecteur, en het gaat over alles wat er sindsdien in het leven van Lewis is gebeurd."

"Een teamgenoot die hij niet echt wilde, George Russell, in plaats van Valtteri Bottas, en misschien nog wel belangrijker: een niet-competitieve Mercedes."