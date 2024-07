Uitslag VT3 GP van Groot Brittannië: Mercedes aan top op nat Silverstone , Verstappen P5

Bij de laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië was het een Brits feestje aan de top van de tijdenlijst. Mercedes-rijder Lewis Hamlton bleef George Russell nipt voor op een nat Silverstone. Een andere Brit, Lando Norris, maakte de top drie compleet. Max Verstappen klokte de vijfde tijd in listige omstandigheden en was ruim acht tienden langzamer als de Mercedessen.

Raining cats and dogs



Silverstone kreeg vanochtend al een flinke plensbui te verduren. De sprintrace van de Formule 3 werd al uitgesteld na een later tijdstip op de dag, waarschijnlijk in het begin van de avond. Bij het begin van de laatste vrije training was de baan nog nat. Kevin Magnussen in de Haas nam als eerste de honneurs waar. De eerste Red Bull die op de baan kwam was die van Max Verstappen. Voordat de Nederlander het gaspedaal flink indrukte, ging hij met zijn RB20 in in de rondte zonder verdere gevolgen. De Pirelli's waren blijkbaar niet op bedrijfstemperatuur.



Well, it wouldn't be Silverstone without a bit of rain! 😃



Final practice before quali coming right up 🙌___Escaped_link_66894b328597b___ ___Escaped_link_66894b328597e___ pic.twitter.com/VOtritTrfg — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_66894b3285980___

Rode Vlag

Met 51 minuten op de klok gleed Pierre Gasly met zijn Alpine van de baan na de bocht 'Vale' en voor 'Club', vlakbij start en finish. De bolide stond vast in het grind. Dit zorgde voor een rode vlag. De Fransman stapte rustig en liep terug naar de pits. Na enkele minuten werd de baan weer vrij gegeven. Op dat moment had Yuki Tsunoda de snelste tijd.



🔴 RED FLAG 🔴



Gasly has beached himself in the gravel heading into Vale ___Escaped_link_66894b3285981___ ___Escaped_link_66894b3285982___ pic.twitter.com/Qmbo0lCC6k — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_66894b3285984___

Baan wordt sneller



De regenbuien trokken verder weg, maar dreiging bleef. De baan droogde steeds verder op. Met veertig minuten nog te gaan riepen enkele rijders al dat de baanomstandigheden snel veranderden. De meeste coureurs bleven nog wel een tijdje op de intermediates, want de overstap naar slicks was onrealistisch. Dat het nog verraderlijk was, bewees Valtteri Bottas. Net als Verstappen verloor hij lichtjes de controle over de bolide. De tijden vlogen met een rap tempo naar beneden. Het was continu stuivertje wisselen tussen Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull. Halverwege zag de stand er zo uit.



FP3 CLASSIFICATION



Halfway through the session and it's Hamilton narrowly ahead of Leclerc ___Escaped_link_66894b3285985___ ___Escaped_link_66894b3285986___ pic.twitter.com/Lbq8a83FmV — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_66894b3285988___



Verstappen speelt bijrolletje



De drievoudig kampioen ziet het gehele weekend een sterk McLaren. Lando Norris was al in de eerste twee vrije trainingen de rapste. Red Bull gaf al eerder deze dagen aan dat er zeker wat werk aan de winkel is. Tijdens deze sessie kon Verstappen in de regen ook niet het grote verschil maken, al was het gat naar teamgenoot Sergio Pérez weer vrij groot. De Nederlander verbeterde wel gestaag, maar stond een seconde achter op beide Mercedessen, die met Lewis Hamilton en George Russell op de eerste twee posities stonden. Door de komst van meer regen, leek een betere tijd niet meer mogelijk.



Mercedes on fire



Mercedes kon na VT3 opnieuw een succesje vieren. De Duitsers hebben de weg omhoog gevonden. Misschien nog niet de snelste wagen, maar Hamilton en Russell lijken wel steeds beter in hun vel te zitten in de W15. Na minder dan een half uur te gaan stonden beiden maar een paar honderdsten van elkaar af. Norris kwam het dichts in de buurt met de derde tijd op minder dan twee tienden.