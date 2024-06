Hamilton steunt zwaar bekritiseerde Russell

Het team van Mercedes kon twee weken geleden in Canada meevechten om de zege. George Russell startte de race vanaf de pole position, maar hij maakte een paar kleine foutjes waardoor hij niet meer kon winnen. Hij krijgt nu steun van zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

Russell was het hele weekend snel in Canada. Zijn pole position kwam voor velen als een verrassing, en in de race kon hij het tempo goed volgen. Hij maakte echter een paar kleine foutjes waardoor hij Max Verstappen en Lando Norris moest laten gaan. Uiteindelijk kwam hij als derde over de streep, maar ontving hij veel kritiek op sociale media. In Spanje wil men daar bij Mercedes niet te veel aan terugdenken.

Mercedes wil scoren in Spanje, maar Lewis Hamilton wil eerst nog even reageren op de kritiek op Russell. In gesprek met de internationale media neemt Hamilton het op voor Russell: "We zijn altijd een sterk team geweest en we hebben altijd heel erg had samengewerkt. Het is makkelijk om emotioneel te worden. Ik heb in de laatste race bijvoorbeeld veel commentaar gegeven op mijn eigen prestaties. Ik denk dat we steun nodig hebben en geen negativiteit. Ik was me er eigenlijk niet van bewust dat het voor George allemaal zo negatief was. George heeft elk weekend zijn best gedaan, ook voor het team."