Russell baalt van zichzelf en Mercedes

George Russell was één van de grote verliezers van de Hongaarse kwalificatie van vandaag. De Britse McLaren-coureur oogde snel, maar toch viel hij af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Na afloop hinkte hij op twee gedachten, en wees hij naar zichzelf.

Het eerste gedeelte van de kwalificatie kende wisselende omstandigheden. Het was dan ook belangrijk om goed bij de les te zijn, en dat was al helemaal belangrijk op het moment dat de sessie voor de tweede keer in gang werd getrokken. Na een korte onderbreking vanwege een crash van Sergio Perez moesten de coureurs namelijk weer naar buiten komen. Bij Mercedes ging dat uiteindelijk helemaal mis.

Het leek er namelijk op dat Russell niet op het juiste moment de baan op kwam. De Britse Mercedes-coureur baalde als een stekker, en hij moest genoegen nemen met de zeventiende tijd. Bij Sky Sports kwam hij met een verklaring: "Er spelen hier twee factoren een rol. Ten eerste had ik het niet goed gedaan aan het begin van de kwalificatie. Ten tweede, we hadden niet genoeg brandstof in de auto gestopt om de volledige sessie af te werken. Vanuit beide kanten was het dus één grote ramp. We hadden comfortabel door moeten gaan."