Wolff opgelucht: "George heeft geweldig werk geleverd"

Niemand had verwacht dat het team van Mercedes afgelopen weekend zou winnen in Oostenrijk. George Russell reed vrijwel de hele race rond op de derde plaats, maar hij profiteerde van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris. Toto Wolff was heel erg blij met het resultaat.

Mercedes leek dit weekend echt niet mee te kunnen strijden om de zege. De kopstukken en coureurs gaven voorafgaand de Grand Prix al aan dat ze genoegen zouden nemen met een bijrol. Toch gingen waren ze de mannen met de grootste glimlach. Verstappen en Norris raakten elkaar, vielen terug en gaven daarmee George Russell de kans om te schitteren. Terwijl de twee kemphanen afdropen, nam Russell een flinke slok champagne.

Mercedes-teambaas Toto Wolff had na afloop een reusachtige glimlach op zijn gezicht. De Oostenrijker was apetrots op Russell en de rest van het team. Na afloop was de bizarre race verscheen hij voor de camera van de Britse tak van Sky Sports: "Ik denk dat George vandaag een geweldige job heeft geleverd door de hele tijd in de buurt te blijven van de top. Qua pace was het echt een derde plaats, maar toen die twee aan kop elkaar raakten, hadden we wel eventjes het gevoel dat er dingen mis konden gaan."