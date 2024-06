Russell uitzinnig van vreugde: "Dit gevoel heb ik gemist!"

De kwalificatie in Canada was een spektakelstuk. De verwachte regen bleef uit, maar op de baan regende het wel snelle tijden. George Russell noteerde dezelfde tijd als Max Verstappen, maar omdat de Brit eerder was, ging de pole naar hem. Hij was daar heel erg blij mee.

Het team van Mercedes kende een tegenvallende start van het seizoen, maar in Montreal vliegen ze het hele weekend al over het circuit. In de kwalificatie zagen ze er ook snel uit, en ze gingen de strijd vol aan. Aangezien Sergio Perez en beide Ferrari's al vroeg waren afgevallen, lag alles eigenlijk open. Russell greep zijn kans met beide handen aan, en Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Gevoel

Russell juichte toen hij te horen had gekregen dat de pole voor hem was. De Britse coureur was apetrots toen hij zich na afloop uitsprak bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Dit voelt zo goed! Ze hebben hier op de fabriek zo hard voor gewerkt. We zeiden in Monaco al dat we hoopten dat dit voor ons de start van het seizoen was. Ik denk dat dit echt zo is. Ik heb dit gevoel echt gemist. Ik heb veel zin in morgen. We hebben de eerste stap gezet, en nu moeten we ons focussen op de zege."

Verstappen

Russell wil nu de strijd aangaan met Max Verstappen. De Brit heeft er alle vertrouwen in dat hij de regerend wereldkampioen kan gaan verslaan: "Waarom niet? Laten we er gewoon voor gaan. Sinds we in Monaco een aantal updates hebben geïntroduceerd, voelt de auto geweldig aan. We zitten nu echt in dat gevecht, dus laten we er morgen gewoon vol voor gaan nu!"