Russell trots: "We zijn sneller dan de Ferrari's"

George Russell kwam vandaag als vierde over de streep in de Oostenrijkse sprintrace. De Brit wist Carlos Sainz te verslaan in een onderling duel. Hij was tevreden met zijn resultaat, en hij stelde na afloop dat Mercedes nu echt sneller is dan het team van Ferrari.

Russell vocht een aantal sterke duels uit met onder meer zijn teamgenoot Lewis Hamilton en met Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Spaanse coureur probeerde Russell nog achter zich te houden, maar dat lukte niet. Russell kon op zijn beurt niet dichter bij de koplopers komen. De vierde plaats was het hoogst haalbare resultaat, en daar kon Russell eigenlijk best wel meeleven. Hij was tevreden.

Tijdens de sprintrace trok hij namelijk een opvallende conclusie. Na de sprintrace kleedde hij zich snel om en sprak hij zich uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Voor mij was dit één van de meest interessante sprintraces met de strijd aan kop en mijn duel met Carlos. Toen ik hem passeerde kon ik de DRS eerst niet breken, maar het was oké. McLaren is nu nog steeds sneller, maar het is fijn om te zien dat we sneller zijn dan Ferrari. We gaan een paar dingen veranderen, maar de auto bevindt zich op een goede plek. We lijken anderhalve tiende achter Max en de McLarens te zitten."