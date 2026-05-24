Alonso zelfverzekerd: "Ik ben nog steeds de beste coureur op de grid"

Hoewel Fernando Alonso al jaren geen overwinning heeft gehaald, is hij van mening nog altijd een van de betere op de grid te zijn. Dit seizoen lijkt Aston Martin nergens op en het team moet zich terug naar voren weten te knokken. Alonso blijft nog altijd volhouden. 

Alonso claimt nog steeds erg veel motivatie te hebben ondanks de vreselijke vorm waar Aston Martin zich momenteel in verkeert. Zijn pensioen wordt dus niet versneld door de mindere periode van het team. De inmiddels 44-jarige coureur won in 2013 voor de laatste keer. 

Alonso blijft de beste

De Spanjaard blijft van mening dat hij de allerbeste coureur op de grid is. "Ik meet niets. Ik ben de beste. Ik hoef niets te bewijzen. Ik hoef niets te voelen om te geloven dat ik op het juiste niveau ben." Alonso heeft al sinds 2013 niet meer gewonnen, maar ook niet meer in een competitieve auto gezeten.

"Als ik naar een kartbaan ga en ik ben niet de snelste, dan maak ik me zorgen," zei hij tegenover de internationale media. "Als ik in een GT-auto stap en ik ben niet de snelste, dan maak ik me zorgen, en dat soort dingen. Maar nu ik dit doe, ben ik nog steeds de snelste, dus als ik in het Formule 1-weekend ben, is het slechts een kwestie van tijd voordat ik een betere auto heb."

Aston Martin kan verbeteren

Honda heeft een ADUO-licentie aangevraagd, wat extra budget betekent om de motor te verbeteren. Alonso denkt dat het Aston Martin vooruit kan helpen. "Het zal helpen," zei hij over ADUO. "We moeten het niveau verhogen, we moeten beter worden, en daarvoor heb je investeringen nodig, en meer tijd dan de anderen."

Toch moet er nog meer verbeterd worden om het eerste punt binnen te slepen namens Aston Martin. "Je hebt meer mensen nodig die verschillende filosofieën ontwikkelen om te begrijpen wat de oorzaak is van het gebrek aan vermogen en betrouwbaarheid dat we dit jaar tegenkwamen toen we de motor voor het eerst onder handen namen. Het zal helpen, het zal tijd kosten, en we moeten sterk blijven."

F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Canada 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Beemerdude

    Posts: 8.432

    Yeah, sure….😇

    • + 3
    • 24 mei 2026 - 21:01
  • Di Stefano

    Posts: 368

    Eerder veldvulling, laat de laatste jaren niks meer zien.

    • + 5
    • 24 mei 2026 - 21:16
  • F1 bekijker

    Posts: 346

    Wel 2x vandaag.

    • + 2
    • 24 mei 2026 - 21:19
    • DenniSNL1980

      Posts: 455

      Ja, triest. Lezen hun eigen stukjes ook niet zo te zien

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 21:52
  • Larry Perkins

    Posts: 65.233

    Alonso zelfverzekerd: "Ik ben nog steeds de beste coureur op de grid."

    De rest staat nog in de pits...

    • + 3
    • 24 mei 2026 - 21:33
  • Bertrand Gachot

    Posts: 652

    Een van de beste, en er is geen gezeik. Nu heb je gezeik. Ik zal het Spaanstalige stuk nog wel eens laten vertalen door mijn Spaans ( Baskische) vriendin, hij zal het wel anders gezegd hebben, alhoewel ze in het grootste gedeelte van Spanje ook geen fan ( meer ) zijn van Alonso

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 22:38
  • Lulham

    Posts: 733

    Hihi

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 23:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

