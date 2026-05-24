Hoewel Fernando Alonso al jaren geen overwinning heeft gehaald, is hij van mening nog altijd een van de betere op de grid te zijn. Dit seizoen lijkt Aston Martin nergens op en het team moet zich terug naar voren weten te knokken. Alonso blijft nog altijd volhouden.

Alonso claimt nog steeds erg veel motivatie te hebben ondanks de vreselijke vorm waar Aston Martin zich momenteel in verkeert. Zijn pensioen wordt dus niet versneld door de mindere periode van het team. De inmiddels 44-jarige coureur won in 2013 voor de laatste keer.

Alonso blijft de beste

De Spanjaard blijft van mening dat hij de allerbeste coureur op de grid is. "Ik meet niets. Ik ben de beste. Ik hoef niets te bewijzen. Ik hoef niets te voelen om te geloven dat ik op het juiste niveau ben." Alonso heeft al sinds 2013 niet meer gewonnen, maar ook niet meer in een competitieve auto gezeten.

"Als ik naar een kartbaan ga en ik ben niet de snelste, dan maak ik me zorgen," zei hij tegenover de internationale media. "Als ik in een GT-auto stap en ik ben niet de snelste, dan maak ik me zorgen, en dat soort dingen. Maar nu ik dit doe, ben ik nog steeds de snelste, dus als ik in het Formule 1-weekend ben, is het slechts een kwestie van tijd voordat ik een betere auto heb."

Aston Martin kan verbeteren

Honda heeft een ADUO-licentie aangevraagd, wat extra budget betekent om de motor te verbeteren. Alonso denkt dat het Aston Martin vooruit kan helpen. "Het zal helpen," zei hij over ADUO. "We moeten het niveau verhogen, we moeten beter worden, en daarvoor heb je investeringen nodig, en meer tijd dan de anderen."

Toch moet er nog meer verbeterd worden om het eerste punt binnen te slepen namens Aston Martin. "Je hebt meer mensen nodig die verschillende filosofieën ontwikkelen om te begrijpen wat de oorzaak is van het gebrek aan vermogen en betrouwbaarheid dat we dit jaar tegenkwamen toen we de motor voor het eerst onder handen namen. Het zal helpen, het zal tijd kosten, en we moeten sterk blijven."