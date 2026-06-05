Fernando Alonso heeft zich na de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Monaco bijzonder kritisch uitgelaten over de huidige generatie Formule 1-bolides. De tweevoudig wereldkampioen zag hoe de hybridewagens opnieuw worstelden op het krappe stratencircuit en spaarde de regelgeving niet in zijn analyse.

De Spanjaard kende met Aston Martin een anonieme openingsdag in het prinsdom, waar Ferrari beide vrije trainingen afsloot als snelste man. Terwijl de Scuderia de toon zette, richtte Alonso zijn pijlen op de technische reglementen die volgens hem al jaren voor problemen zorgen in Monaco.

Alonso fileert huidige hybride-era

Volgens Alonso zijn de huidige Formule 1-wagens simpelweg niet geschikt voor een circuit als Monaco. De ervaren coureur noemt de generatie auto's zelfs de slechtste waarmee hij ooit door de straten van het prinsdom heeft gereden.

"Deze hybridewagens horen eigenlijk niet thuis in Monaco. Zo eenvoudig is het. Voor mij is dit zonder twijfel de slechtste generatie auto's die ik hier ooit heb bestuurd", stelde Alonso scherp. "Ze zijn te groot, te zwaar en op veel plaatsen voelt het alsof je nauwelijks ruimte hebt om de wagen te positioneren."

De Aston Martin-coureur wees daarbij vooral naar de omvang van de moderne F1-bolides. Waar Monaco vroeger bekendstond als een circuit waar precisie en lef het verschil maakten, wordt het volgens Alonso steeds moeilijker om het maximale uit een ronde te halen door de afmetingen van de auto's.

Ferrari toont potentieel, Monaco blijft discussiepunt

Opvallend genoeg kwam Alonso's kritiek op een dag waarop Ferrari juist indruk maakte. Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren zowel in de eerste als de tweede vrije training de snelste man op de baan, terwijl ook Max Verstappen indruk wist te maken met een derde plaats.

Toch denkt Alonso dat de discussie over Monaco en de huidige reglementen niet zal verdwijnen. De Spanjaard pleit al langer voor kleinere en lichtere auto's, iets wat volgens hem niet alleen het racen in Monaco ten goede zou komen, maar ook de kwaliteit van het racen op andere circuits zou verbeteren. "Monaco legt de zwakke punten van deze generatie auto's misschien wel het duidelijkst bloot", besloot hij.