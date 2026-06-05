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Alonso haalt vernietigend uit na vrijdag in Monaco: "De slechtste auto's ooit!"

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Alonso haalt vernietigend uit na vrijdag in Monaco: "De slechtste auto's ooit!"

Fernando Alonso heeft zich na de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Monaco bijzonder kritisch uitgelaten over de huidige generatie Formule 1-bolides. De tweevoudig wereldkampioen zag hoe de hybridewagens opnieuw worstelden op het krappe stratencircuit en spaarde de regelgeving niet in zijn analyse.

De Spanjaard kende met Aston Martin een anonieme openingsdag in het prinsdom, waar Ferrari beide vrije trainingen afsloot als snelste man. Terwijl de Scuderia de toon zette, richtte Alonso zijn pijlen op de technische reglementen die volgens hem al jaren voor problemen zorgen in Monaco.

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Alonso fileert huidige hybride-era

Volgens Alonso zijn de huidige Formule 1-wagens simpelweg niet geschikt voor een circuit als Monaco. De ervaren coureur noemt de generatie auto's zelfs de slechtste waarmee hij ooit door de straten van het prinsdom heeft gereden.

"Deze hybridewagens horen eigenlijk niet thuis in Monaco. Zo eenvoudig is het. Voor mij is dit zonder twijfel de slechtste generatie auto's die ik hier ooit heb bestuurd", stelde Alonso scherp. "Ze zijn te groot, te zwaar en op veel plaatsen voelt het alsof je nauwelijks ruimte hebt om de wagen te positioneren."

De Aston Martin-coureur wees daarbij vooral naar de omvang van de moderne F1-bolides. Waar Monaco vroeger bekendstond als een circuit waar precisie en lef het verschil maakten, wordt het volgens Alonso steeds moeilijker om het maximale uit een ronde te halen door de afmetingen van de auto's.

Ferrari toont potentieel, Monaco blijft discussiepunt

Opvallend genoeg kwam Alonso's kritiek op een dag waarop Ferrari juist indruk maakte. Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren zowel in de eerste als de tweede vrije training de snelste man op de baan, terwijl ook Max Verstappen indruk wist te maken met een derde plaats.

Toch denkt Alonso dat de discussie over Monaco en de huidige reglementen niet zal verdwijnen. De Spanjaard pleit al langer voor kleinere en lichtere auto's, iets wat volgens hem niet alleen het racen in Monaco ten goede zou komen, maar ook de kwaliteit van het racen op andere circuits zou verbeteren. "Monaco legt de zwakke punten van deze generatie auto's misschien wel het duidelijkst bloot", besloot hij.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • StevenQ

    Posts: 10.500

    Heeft Fernando wel aan Juan gevraagd of hij dit mag zeggen?

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 21:19
    • da_bartman

      Posts: 6.636

      JP heeft al aangegeven dat dit een 12 penalty points rating heeft.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 22:58
    • schwantz34

      Posts: 42.103

      JPM tegen Alonso "Hoho Nando, je moet niet afgeven op deze auto's maar alleen op Max hé, dat levert simply lovely gewoon veel meer clicks op!"

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 23:02
  • Spearhead

    Posts: 493

    "De slechtste auto's ooit!"

    Inderdaad, dat carbon is echt niet te vreten!

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 21:45
  • Dikkedop

    Posts: 788

    GP 2 engine

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 21:53
  • KiekisNL

    Posts: 2.250

    **spaans/engels accent aan** my f*cking g* this is a Gp4 car a diapresentatie....

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 22:07

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Team
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1
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219
2
Ferrari
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3
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106
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Red Bull Racing
57
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 628
  • Podiums 9
  • Grand Prix 197
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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