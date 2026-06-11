Fernando Alonso heeft de Spaanse fans mogelijk voorbereid op een emotioneel afscheid van het Circuit de Barcelona-Catalunya. De tweevoudig wereldkampioen liet voorafgaand aan zijn thuisrace doorschemeren dat dit weleens zijn laatste Formule 1-optreden op het circuit kan worden. Vanaf volgend seizoen verdwijnt Barcelona immers van de vaste kalender en zal het afwisselen met Spa-Francorchamps.

De 44-jarige Spanjaard richtte zich in een boodschap rechtstreeks tot de supporters. Alonso verwacht sportief gezien geen wonderen van Aston Martin, maar kijkt vooral uit naar de sfeer rondom zijn thuisrace. Volgens de ervaren coureur blijft de steun van het Spaanse publiek ook na meer dan twee decennia in de Formule 1 bijzonder.

Alonso geniet van steun Spaanse fans

Alonso sprak met veel waardering over de fans die hem al jarenlang trouw volgen. De Spanjaard staat dit weekend voor zijn 23ste Grand Prix in Barcelona en benadrukte dat de steun vanaf zijn eerste optreden onveranderd is gebleven.

"Dit wordt een speciaal weekend. Het zou zomaar mijn laatste Formule 1-race in Barcelona kunnen zijn, dus ik wil iedereen bedanken voor de steun. Ik verwacht niet dat we vooraan mee zullen doen en waarschijnlijk wordt het geen eenvoudige kwalificatie, maar hopelijk kan iedereen genieten van het weekend", aldus Alonso op de persconferentie. "Dit is mijn 23ste race hier en de fans zijn altijd fantastisch geweest."

'Vechten voor zeges mis ik meer dan een afscheid'

Ondanks de speculaties over een mogelijk afscheid van Barcelona, maakt Alonso duidelijk dat niet dat aspect hem het meest bezighoudt. De Aston Martin-coureur legt uit dat het gebrek aan competitiviteit hem veel meer raakt dan de gedachte aan een laatste race op zijn thuiscircuit.

"Het moeilijkste voor mij is niet het idee dat dit misschien de laatste keer is, maar het feit dat ik niet om overwinningen kan strijden. Dat doet meer pijn dan welke afscheidsgedachte dan ook", verklaarde Alonso. "Of dit nu mijn laatste race hier is of niet, daar heb ik vrede mee. Als ik terugkijk op mijn carrière, heb ik veel meer bereikt dan ik ooit had durven dromen toen ik als kind begon met racen."

Met de komst van de nieuwe race in Madrid en het roulatiesysteem met Spa-Francorchamps zal de Formule 1 na dit seizoen pas in 2028 terugkeren naar Barcelona. Daardoor zou Alonso dit weekend inderdaad voor het laatst voor eigen publiek kunnen rijden op het iconische circuit.

Alonso gaat de geschiedenisboeken in

Ondanks dat Alonso sinds Barcelona 2013 geen Grand Prix meer wist te winnen, zal de Spanjaard de geschiedenisboeken ingaan als een legende. Met 32 overwinningen, 22 pole positions, 106 podiums en uiteindelijk twee wereldkampioenschappen wordt hij door velen zelfs gerankt tot de grootste F1-coureurs aller tijden. Dit seizoen speelt hij geen enkele rol van betekenis, aangezien Aston Martin en motorleverancier Honda er niet in zijn geslaagd om een competitieve auto te bouwen.

Eerder deze week nog sudderden de geruchten rond dat Alonso nog zijn heil ging zoeken bij een ander team. Zijn oude team, Alpine, werd genoemd als mogelijke vervolgstap, maar zelf lijkt Alonso die geruchten, eigenhandig, van tafel hebben geveegd.