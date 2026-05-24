Alonso duidelijk: "Ik hoef niemand meer te overtuigen hoe goed ik ben"

Alonso duidelijk: "Ik hoef niemand meer te overtuigen hoe goed ik ben"

Fernando Alonso heeft op karakteristieke wijze van zich laten horen. De tweevoudig wereldkampioen twijfelt geen moment aan zijn eigen niveau en benadrukt dat hij niemand meer iets hoeft te bewijzen in de autosport. Volgens de Spanjaard ontbreekt momenteel alleen nog een auto waarmee hij opnieuw écht kan meedoen om de prijzen.

Alonso geldt ondanks zijn leeftijd nog altijd als één van de meest gerespecteerde coureurs in de Formule 1-paddock. De Aston Martin-coureur heeft al jarenlang geen winnende auto meer onder zich, maar is ervan overtuigd dat hij nog steeds op het hoogste niveau presteert.

‘Ik hoef niemand meer te overtuigen’

De Spanjaard sprak opvallend zelfverzekerd over zijn eigen kwaliteiten en maakte duidelijk dat hij geen bevestiging van buitenaf nodig heeft om te weten waar hij staat als coureur.

“Ik hoef mezelf niet meer te testen om te weten hoe goed ik ben”, stelde Alonso resoluut in gesprek met Marca. “Ik weet dat ik nog altijd op het hoogste niveau presteer en ik hoef dat aan niemand te bewijzen. Voor mij is het gewoon wachten op de juiste kans en een auto waarmee ik weer écht kan meedoen.”

Volgens Alonso is het slechts een kwestie van tijd voordat die mogelijkheid zich aandient. “Ik ben ervan overtuigd dat er weer een moment komt waarop ik een betere auto krijg”, vervolgde hij. “Daar wacht ik op. Tot die tijd blijf ik gewoon klaarstaan.”

Alonso vergelijkt zichzelf buiten de Formule 1

De ervaren Spanjaard wees er bovendien op dat hij zichzelf regelmatig blijft uitdagen buiten de Formule 1. Alonso rijdt in andere raceklassen en test verschillende soorten auto’s, waardoor hij volgens eigen zeggen goed kan inschatten waar hij nog staat ten opzichte van andere coureurs.

“Ik probeer voortdurend andere dingen”, legde Alonso uit. “Ik rijd in andere categorieën en stap in verschillende auto’s. Alleen als ik daar niet snel genoeg ben, zou ik me zorgen maken.”

Die twijfel heeft Alonso voorlopig echter niet. “In een GT-auto of zelfs in een kart ben ik nog altijd één van de snelsten”, besloot hij met een glimlach. “Dat vertelt mij eigenlijk alles wat ik moet weten.”

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

