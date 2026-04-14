Fernando Alonso lijkt zijn toekomst in de Formule 1 stilaan uit te tekenen. De Spanjaard mikt op een contractverlenging bij Aston Martin tot en met 2027 en wil zijn carrière afsluiten op een moment waarop hij opnieuw competitief kan zijn.

Volgens de laatste geluiden uit de paddock denkt Alonso nadrukkelijk na over een langer verblijf bij Aston Martin. Daarbij speelt vooral het grotere plaatje een rol: de tweevoudig wereldkampioen wil niet zomaar stoppen, maar hoopt dat het team tegen dan écht mee kan strijden voor de prijzen.

‘Hij wil op een hoogtepunt stoppen’

De verwachting is dat Alonso nog minstens één seizoen doorgaat. “Hij kijkt vooral naar het moment waarop hij afscheid neemt en wil dat alles binnen het team dan op punt staat”, zo stelt F1-journalist Rubén Canales in de podcast We are the Race. “Het idee is dat hij nog een jaar blijft en zijn loopbaan afrondt wanneer Aston Martin er beter voor staat.”

Die insteek past perfect bij de ambitie van de Spanjaard, die ondanks zijn leeftijd nog altijd hongerig is naar succes. Een afscheid zonder competitieve wagen lijkt voor hem geen optie.

Focus op 2027 met Aston Martin

Binnen Aston Martin wordt er ondertussen volop gebouwd aan de toekomst, met het oog op de nieuwe regelgeving en de komst van Honda. Alonso zou dat project van dichtbij willen meemaken en daar nog een rol in spelen.

“Het plan is duidelijk: nog even doorgaan en profiteren van wat er op komst is”, klinkt het. “Als alles samenvalt, kan hij zijn carrière afsluiten in een veel sterkere positie dan nu het geval is.”