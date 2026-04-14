Alonso mikt op contractverlenging: "Wil in stijl afsluiten bij Aston Martin"

Fernando Alonso lijkt zijn toekomst in de Formule 1 stilaan uit te tekenen. De Spanjaard mikt op een contractverlenging bij Aston Martin tot en met 2027 en wil zijn carrière afsluiten op een moment waarop hij opnieuw competitief kan zijn.

Volgens de laatste geluiden uit de paddock denkt Alonso nadrukkelijk na over een langer verblijf bij Aston Martin. Daarbij speelt vooral het grotere plaatje een rol: de tweevoudig wereldkampioen wil niet zomaar stoppen, maar hoopt dat het team tegen dan écht mee kan strijden voor de prijzen.

‘Hij wil op een hoogtepunt stoppen’

De verwachting is dat Alonso nog minstens één seizoen doorgaat. “Hij kijkt vooral naar het moment waarop hij afscheid neemt en wil dat alles binnen het team dan op punt staat”, zo stelt F1-journalist Rubén Canales in de podcast We are the Race. “Het idee is dat hij nog een jaar blijft en zijn loopbaan afrondt wanneer Aston Martin er beter voor staat.”

Die insteek past perfect bij de ambitie van de Spanjaard, die ondanks zijn leeftijd nog altijd hongerig is naar succes. Een afscheid zonder competitieve wagen lijkt voor hem geen optie.

Focus op 2027 met Aston Martin

Binnen Aston Martin wordt er ondertussen volop gebouwd aan de toekomst, met het oog op de nieuwe regelgeving en de komst van Honda. Alonso zou dat project van dichtbij willen meemaken en daar nog een rol in spelen.

“Het plan is duidelijk: nog even doorgaan en profiteren van wat er op komst is”, klinkt het. “Als alles samenvalt, kan hij zijn carrière afsluiten in een veel sterkere positie dan nu het geval is.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.874

    Ik zou zeggen, geef die man alvast een contract voor vijf jaar, hopelijk tegen die tijd zijn AM en Honda zo ver.

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 15:53
  • The Wolf

    Posts: 606

    Verkeerde team, in de verkeerde tijd...
    In zekere zin sluit Alonso z'n loopbaan toch al in stijl af als hij einde jaar vertrekt?

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 15:59
  • Flexwing

    Posts: 338

    Max en Alonso dan maar naar mercedes

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 16:00
  • Larry Perkins

    Posts: 64.304

    Zie het niet meer gebeuren voor Alonso, helaas, helaas, helaas...

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 16:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
