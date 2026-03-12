user icon
Alonso vreest het ergste met Aston Martin: "Hoop dat ik mag racen"

Alonso vreest het ergste met Aston Martin: "Hoop dat ik mag racen"

Fernando Alonso heeft wederom geen goede hoop komend raceweekend. Eenmaal aangekomen in China, heeft de Spanjaard bevestigd dat Aston Martin en Honda nauwelijks vorderingen hebben gemaakt. De tweevoudig wereldkampioen hoopt dan ook maar één ding: dat hij überhaupt de Grand Prix van China kan finishen.

Tot dusver heeft Aston Martin de plank gigantisch misgeslagen dit Formule 1-seizoen. De vibraties in de krachtbron van Honda zorgen er naar verluidt voor dat het team uit Silverstone nu nauwelijks in staat is om de race te finishen. Ook in Melbourne haalden Alonso en Lance Stroll het einde van de race niet. 

Alonso heeft weinig hoop

Eenmaal aangekomen in China, was Alonso niet in beste stemming. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is het zijn team niet gelukt om de betrouwbaarheidsproblemen deze week op te lossen. "Ja, niet echt anders, zou ik zeggen", zo beantwoordde hij op de vraag of de situatie is veranderd tijdens de persconferentie. 

"De situatie is helaas niet veranderd binnen vier of vijf dagen sinds Melbourne, dus ja, ik denk dat het weer een moeilijk weekend wordt, proberen zoveel mogelijk te begrijpen over de auto en, weet je, uiteindelijk de ronden in een paar van de sessies beperken omdat we een tekort hebben aan onderdelen, en ja, probeer iets positiefs uit het weekend te halen", voegde hij daaraan toe. 

Alonso hoopt überhaupt te kunnen rijden

Voor 2026 sprak de Aston Martin - onder aanvoering van eigenaar Lawrence Stroll - de ambitie uit om voor overwinningen en wereldtitels mee te kunnen doen. Momenteel komen ze totaal niet in aanmerking daarvoor, zo geeft Alonso ook aan. "We staan bij af, dus we hebben de ronden echt nodig, we moeten echt kunnen oefenen en de oplossing van de auto en de chassiszijde vinden." 

"Dat zal natuurlijk heel belangrijk zijn voor het weekend, en ik zal blij zijn als we China verlaten met een min of meer normale vrije training, min of meer normale kwalificaties, ronden verzamelen en waarschijnlijk de volledige race op zondag proberen, als we mogen", zo sloot Alonso uiteindelijk af.

  SennaS

    Posts: 11.709

    Wat zal Max blij zijn dat hij de gok niet gewaagd heeft om naar AM te gaan, want die geruchten gingen rond, als ik mij niet vergis.

    12 maa 2026 - 13:39

