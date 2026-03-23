Aston Martin geeft Crawford een kans in Japan

Het team van Aston Martin laat aankomend weekend een rookie in actie komen tijdens de eerste vrije training in Japan. Op het circuit van Suzuka zal de Amerikaan Jak Crawford in actie komen, en daarmee is hij de eerste rookie die zich mag wagen aan de nieuwe generatie F1-wagens.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Het is voor de teams een kans om jonge coureurs aan het werk te zien, en bij Aston Martin kiezen ze voor hun derde coureur.

Wat gaat er gebeuren?

Crawford is al geruime tijd verbonden aan Aston Martin, en is sinds dit seizoen de derde coureur van het team. Hij neemt aankomend weekend het stuur over van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Voor Crawford wordt het zijn eerste training van het jaar, maar het is niet zijn eerste F1-sessie. Hij werkte vorig jaar al twee trainingen af in Mexico en Abu Dhabi, en kwam in actie tijdens de post season test. Daarnaast werkte hij ook meerdere TPC-tests af, waaronder op Zandvoort.

Grote problemen

Of Crawford veel meters kan gaan rijden, is nog maar de vraag. Aston Martin is op rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen, en ze zijn nog niet in staat om een Grand Prix uit te rijden. De nieuwe Honda-motoren zorgen voor trillingen, waardoor de coureurs last krijgen van hun handen en voeten. Alonso moest in China zelfs zijn handen van het stuur halen, en besloot op te geven.

Wat zijn de verwachtingen van Crawford?

Crawford is in ieder geval heel erg blij met deze kans: "Ik heb er heel erg veel zin in om achter het stuur te gaan zitten en te rijden in Suzuka. Het is een historisch en veeleisend circuit, en ik kan niet wachten om de lessen uit de simulator toe te passen op de baan."

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

