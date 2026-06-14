Fernando Alonso heeft gehakt gemaakt van zijn eigen team Aston Martin. Voor de ogen van zijn thuispubliek in Barcelona kwam hij niet verder dan de 22ste en langzaamste tijd. Alonso beleeft een rampzalig seizoen en stelt dat Aston Martin de slechtste auto en de slechtste motor heeft.

Alonso en Aston Martin konden ook in de kwalificatie in Barcelona geen vuist vormen in de strijd met de concurrentie. Ze zijn het hele seizoen al met afstand het langzaamste team, en in de kwalificatie van gisteren deden ze weer voor spek en bonen mee. Voor het eerst in jaren werd Alonso in de kwalificatie verslagen door zijn teamgenoot Lance Stroll, en dat maakte de sfeer er niet bepaald beter op.

Geen verrassingen

Alonso was na de kwalificatie zwaar gefrustreerd, en maakte zijn eigen team met de grond gelijk. De felle tweevoudig wereldkampioen wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik arriveerde hier en ik wist dat we de langzaamste zouden zijn, en we waren de langzaamste. Er zijn geen verrassingen."

Aerodynamische problemen?

Als Alonso wordt gevraagd of het circuit van Barcelona aerodynamische zwaktes van Aston Martin blootlegt, reageert hij weer fel: "Nee, er is niets blootgelegd. We weten dat we de slechtste auto hebben en dat we de slechtste motor hebben. We hebben tot nu toe in elke race heel erg duidelijk gemaakt dat we nog veel werk te doen hebben."

Alonso weet dat het nog lang duurt voordat er iets gaat veranderen: "In het tweede gedeelte van het jaar zal er qua aerodynamica een nieuwe auto op de baan verschijnen en komt er een nieuwe motor. Dan hebben we weer hoop."

'Dan zijn we weer laatste'

Alonso is van mening dat alles tot die tijd op dezelfde manier zal blijven gaan. Aston Martin blijft volgens hem het slechtste team: "Over twee weken arriveren we in Oostenrijk, en dan zullen we weer laatste zijn in de kwalificatie. We weten wat onze zwakke punten zijn. We weten dat we moeten doorwerken, we zitten er echt vol op."

Alonso heeft zijn eerste punt van het jaar in ieder geval al op zak. Hij werd vorige week in Monaco als tiende geklasseerd nadat Cadillac-coureur Sergio Pérez een zware tijdstraf had gekregen.