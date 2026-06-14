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Alonso maakt eigen team Aston Martin met de grond gelijk

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Alonso maakt eigen team Aston Martin met de grond gelijk

Fernando Alonso heeft gehakt gemaakt van zijn eigen team Aston Martin. Voor de ogen van zijn thuispubliek in Barcelona kwam hij niet verder dan de 22ste en langzaamste tijd. Alonso beleeft een rampzalig seizoen en stelt dat Aston Martin de slechtste auto en de slechtste motor heeft.

Alonso en Aston Martin konden ook in de kwalificatie in Barcelona geen vuist vormen in de strijd met de concurrentie. Ze zijn het hele seizoen al met afstand het langzaamste team, en in de kwalificatie van gisteren deden ze weer voor spek en bonen mee. Voor het eerst in jaren werd Alonso in de kwalificatie verslagen door zijn teamgenoot Lance Stroll, en dat maakte de sfeer er niet bepaald beter op.

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Geen verrassingen

Alonso was na de kwalificatie zwaar gefrustreerd, en maakte zijn eigen team met de grond gelijk. De felle tweevoudig wereldkampioen wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik arriveerde hier en ik wist dat we de langzaamste zouden zijn, en we waren de langzaamste. Er zijn geen verrassingen."

Aerodynamische problemen?

Als Alonso wordt gevraagd of het circuit van Barcelona aerodynamische zwaktes van Aston Martin blootlegt, reageert hij weer fel: "Nee, er is niets blootgelegd. We weten dat we de slechtste auto hebben en dat we de slechtste motor hebben. We hebben tot nu toe in elke race heel erg duidelijk gemaakt dat we nog veel werk te doen hebben."

Alonso weet dat het nog lang duurt voordat er iets gaat veranderen: "In het tweede gedeelte van het jaar zal er qua aerodynamica een nieuwe auto op de baan verschijnen en komt er een nieuwe motor. Dan hebben we weer hoop."

'Dan zijn we weer laatste'

Alonso is van mening dat alles tot die tijd op dezelfde manier zal blijven gaan. Aston Martin blijft volgens hem het slechtste team: "Over twee weken arriveren we in Oostenrijk, en dan zullen we weer laatste zijn in de kwalificatie. We weten wat onze zwakke punten zijn. We weten dat we moeten doorwerken, we zitten er echt vol op."

Alonso heeft zijn eerste punt van het jaar in ieder geval al op zak. Hij werd vorige week in Monaco als tiende geklasseerd nadat Cadillac-coureur Sergio Pérez een zware tijdstraf had gekregen.

F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • Golf-GTI

    Posts: 1.806

    GP engine!!!

    Eh welke motor ligt er ook al weer in?

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 09:48
    • Maxiaans

      Posts: 8.296

      Beetje jammer dat je een zeer belangrijke 2 vergeet in je nogal opzichtige post... Ik had graag gezien dat het motorische gedeelte veel dichter op elkaar zat dan deze farce waar we nu naar zitten te kijken.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 10:54
  • mr.Monza

    Posts: 10.061

    Leclerc geestelijke bijstand gevolgd door een assertiviteitscursus, Alonso naast Hamilton, game on.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 10:46

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4
Red Bull Racing
69
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50
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 198
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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