Alonso en Stroll temperen verwachtingen: "Weinig updates bij Aston Martin"

Aston Martin beleeft voorlopig een seizoen om snel te vergeten in de Formule 1. De Britse renstal is het enige team dat sinds de verplichte pauze in april nog geen zichtbare updates heeft geïntroduceerd en daar lijkt op korte termijn ook geen verandering in te komen. Terwijl de concurrentie stappen zet, blijft Aston Martin worstelen met een tegenvallende Honda-krachtbron en hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen. De resultaten spreken boekdelen: Fernando Alonso en Lance Stroll bungelen steevast achteraan het veld.

Dat beeld veranderde ook in Canada niet. Alonso kwam in de sprintkwalificatie niet verder dan P16 en finishte in Miami tweemaal als vijftiende. Voor de Grand Prix van Canada oogde het opnieuw dramatisch: Alonso moet vanaf P19 starten, terwijl Stroll zelfs genoegen moet nemen met de laatste plek op de grid.

Aston Martin mikt pas op zomer voor grote update

Na het teleurstellende weekend in Miami maakte Alonso al duidelijk dat Aston Martin bewust afziet van grote updates, omdat de achterstand simpelweg te groot is. In Montreal bevestigde chief trackside officer Mike Krack die strategie. Volgens hem werkt het team wel degelijk aan de wagen, maar blijven zichtbare upgrades voorlopig uit.

“Er worden wel degelijk dingen aangepast aan de auto, alleen niet de soort updates die je meteen op de officiële FIA-lijst ziet verschijnen op vrijdag”, legde Krack uit. “De grotere onderdelen staan gepland richting de zomer. Tot die tijd gaat het vooral om kleinere veranderingen achter de schermen die ons stap voor stap moeten helpen.”

Stroll tempert verwachtingen, Alonso begrijpt strategie

Ook Stroll gaf een inkijkje in de planning van Aston Martin. De Canadees verwacht dat een groter upgradepakket pas rond Spa-Francorchamps of mogelijk Zandvoort beschikbaar zal zijn. Daarmee lijkt Aston Martin pas ergens tussen eind juli en eind augustus een serieuze stap te willen zetten.

Toch waarschuwt Stroll alvast voor te hoge verwachtingen. “Gaat één update ons plots weer vooraan brengen? Nee, zo werkt het niet”, klonk het nuchter. Alonso begrijpt die aanpak. De Spanjaard stelde eerder al dat het weinig zin heeft om kleine verbeteringen door te voeren zolang Aston Martin nog zo ver achterop hinkt. “Als je achterstand ongeveer een seconde bedraagt, veranderen twee tienden extra niets aan je positie”, aldus Alonso. “Dan zet je alleen maar extra druk op het budget en de organisatie. Pas als we écht grote winst kunnen boeken, heeft het zin om vol gas te geven.”

  • Larry Perkins

    Posts: 65.277

    Aldus Alonso op DAZN, de Spaanse tv-zender die de man uit Oviedo eerder nog een halve dag heeft geboycot...

    • 26 mei 2026 - 18:52

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

