McLaren-CEO Zak Brown heeft voor het eerst zo openlijk erkend dat het mislopen van de Indianapolis 500-kwalificatie met Fernando Alonso in 2019 de zwaarste ervaring uit zijn carrière was. Brown onthulde dat het niet kwalificeren voor de Indy 500 met tweevoudig F1-kampioen Alonso een van de dieptepunten uit zijn professionele loopbaan was. De timing is opvallend: Lando Norris is regerend wereldkampioen bij de coureurs, terwijl McLaren regerend constructeurskampioen is – en Alonso rijdt inmiddels in de AMR26 van Aston Martin, zijn voormalig werkgever McLarens directe concurrent.

Een lawine van fouten

In 2019 reed Alonso voor het McLaren IndyCar-team, hun eerste volwaardige terugkeer bij het evenement. Hij slaagde er niet eens in te kwalificeren, nadat hij door Kyle Kaiser van Juncos Racing van zijn plek werd gestoten. McLaren was grotendeels onvoldragen: een roerige week werd onderstreept door een crash in de vrije training, verkeerd maatgevoerd materiaal en slechte voorbereiding.

De problemen begonnen al ver voor het circuit van Indianapolis. Een week voor Alonso's eerste test in de auto bleek het team niet eens een stuurwiel te hebben. De reserveauto stond bij een spuiterij op dertig minuten van het circuit, meer dan een maand nadat McLaren al had geklaagd over de kleur, en dat kostte het team bijna twee volle dagen aan rijdtijd. Toen Alonso vervolgens zijn primaire auto crashte, was het noodplan simpelweg niet beschikbaar.

Bij de eerste dag van de kwalificatie werd Alonso's run vroegtijdig beëindigd door een lekke band, die niet was opgemerkt doordat het team de verkeerde bandensensoren gebruikte. In de beslissende Last Row Shootout sloeg het lot opnieuw toe: de oorzaak van het gebrek aan snelheid bleek een verkeerde tandwielverhouding. "We hadden feitelijk een 229 mph-auto, maar 227,5 mph-tandwielen. We versloegen onszelf opnieuw terwijl we het bijna haalden", aldus Brown.

Kyle Kaiser verdreef hem uiteindelijk van zijn startplek met slechts 0,019 mph verschil. Een van de meest omvangrijke raceteams ter wereld werd buitenspel gezet door een van de kleinste en goedkoopste teams in de paddock.

'Ik heb het op me genomen'

Zeven jaar na dato weigert Brown weg te kijken van wat er misging. In plaats van de vernedering te vermijden, nam hij de verantwoordelijkheid op zich voor de operationele tekortkomingen die het team aan de zijlijn van de race lieten staan. Hij sprak die uitspraken uit tijdens de Autosport Business Exchange in Miami. "Ik heb het op me genomen. Het was uiteindelijk mijn schuld, omdat ik niet de juiste onderdelen op zijn plek had en niet de juiste mensen. Ik vertrouwde mijn eigen gevoel niet; alles waar ik andere mensen op aanspreek, heb ik mezelf op laten vallen."

Toch wil Brown het debacle niet louter als schande herinneren. "Ik ben blij dat het is gebeurd, want ik zal die fout nooit meer maken. Sindsdien zijn we twee keer als tweede geëindigd bij de Indy 500 en zijn we gecrasht terwijl we voor de leiding reden." Die woorden krijgen extra gewicht nu de cijfers er zijn: Pato O'Ward behaalde voor Arrow McLaren een vierde plek in 2021, een tweede plek in 2022 en 2024, en een derde plek in 2025.

Van dieptepunt naar constructeurstitel

Het traject van McLaren na Indianapolis 2019 is intussen bekend. Na de twee incidentele Indy 500-deelnames in 2017 en 2019 – waarvan de tweede zonder kwalificatie – kondigde McLaren plannen aan om in 2020 op volledig tijdsbasis in de IndyCar te stappen, in samenwerking met het Schmidt Peterson-team. Na twee overwinningen in 2021 kocht McLaren Racing 75 procent van de aandelen in dat team. In januari 2025 kocht McLaren de resterende aandelen van Schmidt en Peterson en voltooide zo de volledige overname van het team.

In de Formule 1 verliep de opleving anders maar niet minder spectaculair. McLaren won de constructeurstitel in 2024 en zowel de rijders- als constructeurstitel in 2025, voor het eerst sinds 1998. De ironie wil dat Alonso, wiens mislukte kwalificatie in 2019 als startschot gold voor McLarens professionalisering in de IndyCar, nu bij Aston Martin rijdt en het voor McLaren steeds moeilijker maakt. Alonso begon zijn 2026-seizoen met twee uitvalbeurten in Australië en China en een achttiende plek in Japan. De AMR26, aangedreven door een Honda-motor en als enige auto op de grid met dat aggregaat, kampte met betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan snelheid.

In 2025 beleefde Arrow McLaren zijn beste IndyCar-seizoen ooit, met twee overwinningen, twaalf podiumplekken en drie pole positions.