Alonso allesbehalve tevreden bij Aston Martin: "Dit is een vraag voor Honda"

Alonso allesbehalve tevreden bij Aston Martin: "Dit is een vraag voor Honda"

Fernando Alonso heeft zich na een bijzonder moeizame vrijdag in Melbourne kritisch uitgelaten over de situatie bij Aston Martin. De Spanjaard wijst daarbij nadrukkelijk naar motorleverancier Honda, nadat technische problemen de rijtijd van het team flink beperkten tijdens de eerste dag van het raceweekend.

Aston Martin maakte vlak voor de eerste vrije training al bekend dat Alonso niet in actie zou komen vanwege een probleem met de krachtbron. In de tweede sessie verscheen hij wel op het asfalt, maar met slechts achttien ronden bleef zijn bijdrage beperkt.

Alonso wijst naar Honda na frustrerende vrijdag

Volgens Alonso lag de oorzaak duidelijk bij de power unit van Honda, die het team opnieuw parten speelde. Daardoor kon Aston Martin nauwelijks informatie verzamelen over de wagen.

“We zijn vandaag flink afgeremd door Honda-problemen, zowel in de eerste als in de tweede vrije training”, vertelt Alonso na afloop. “Dat is verre van ideaal, want we moeten nog veel leren over de auto en vooral over het werkvenster waarin hij het beste functioneert.”

De Spanjaard benadrukt dat het team in Australië met een volledig nieuw pakket rijdt, waardoor elke ronde extra belangrijk is. “We hebben hier een compleet nieuw pakket meegebracht en moeten nog ontdekken hoe we dat het beste kunnen afstellen. Met zo weinig ronden vandaag was dat moeilijk, dus hopelijk kunnen we dat in VT3 alsnog goedmaken.”

Kritiek op beperkte voorraad batterijen

De problemen worden extra zorgwekkend doordat Aston Martin momenteel nog slechts twee batterijen over heeft. Twee eerdere exemplaren zijn al uitgevallen, waardoor de resterende batterijen in de auto’s van Alonso en Lance Stroll zitten.

Dat leidt tot duidelijke frustratie bij de tweevoudig wereldkampioen. “Natuurlijk is het teleurstellend dat we geen grotere voorraad hebben, zeker omdat Honda maar één team van motoren voorziet”, klinkt het kritisch. “Maar dit is nu eenmaal de situatie, dus dat is een vraag die je eigenlijk aan hen moet stellen.”

Toch probeert Alonso de moed erin te houden bij Aston Martin. “Iedereen werkt hard om de situatie te verbeteren. We weten dat dit een enorme uitdaging is, maar we accepteren die en blijven pushen. In deze sport wordt alles snel overdreven: als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Nu zitten we even aan de negatieve kant, maar er wordt wel degelijk vooruitgang geboekt. Soms zie je dat terug in de rondetijden, soms niet. Dat maakt het frustrerend, maar we blijven zoeken naar oplossingen.”

