Fernando Alonso heeft zich na een bijzonder moeizame vrijdag in Melbourne kritisch uitgelaten over de situatie bij Aston Martin. De Spanjaard wijst daarbij nadrukkelijk naar motorleverancier Honda, nadat technische problemen de rijtijd van het team flink beperkten tijdens de eerste dag van het raceweekend.
Aston Martin maakte vlak voor de eerste vrije training al bekend dat Alonso niet in actie zou komen vanwege een probleem met de krachtbron. In de tweede sessie verscheen hij wel op het asfalt, maar met slechts achttien ronden bleef zijn bijdrage beperkt.
Alonso wijst naar Honda na frustrerende vrijdag
Volgens Alonso lag de oorzaak duidelijk bij de power unit van Honda, die het team opnieuw parten speelde. Daardoor kon Aston Martin nauwelijks informatie verzamelen over de wagen.
“We zijn vandaag flink afgeremd door Honda-problemen, zowel in de eerste als in de tweede vrije training”, vertelt Alonso na afloop. “Dat is verre van ideaal, want we moeten nog veel leren over de auto en vooral over het werkvenster waarin hij het beste functioneert.”
De Spanjaard benadrukt dat het team in Australië met een volledig nieuw pakket rijdt, waardoor elke ronde extra belangrijk is. “We hebben hier een compleet nieuw pakket meegebracht en moeten nog ontdekken hoe we dat het beste kunnen afstellen. Met zo weinig ronden vandaag was dat moeilijk, dus hopelijk kunnen we dat in VT3 alsnog goedmaken.”
Kritiek op beperkte voorraad batterijen
De problemen worden extra zorgwekkend doordat Aston Martin momenteel nog slechts twee batterijen over heeft. Twee eerdere exemplaren zijn al uitgevallen, waardoor de resterende batterijen in de auto’s van Alonso en Lance Stroll zitten.
Dat leidt tot duidelijke frustratie bij de tweevoudig wereldkampioen. “Natuurlijk is het teleurstellend dat we geen grotere voorraad hebben, zeker omdat Honda maar één team van motoren voorziet”, klinkt het kritisch. “Maar dit is nu eenmaal de situatie, dus dat is een vraag die je eigenlijk aan hen moet stellen.”
Toch probeert Alonso de moed erin te houden bij Aston Martin. “Iedereen werkt hard om de situatie te verbeteren. We weten dat dit een enorme uitdaging is, maar we accepteren die en blijven pushen. In deze sport wordt alles snel overdreven: als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Nu zitten we even aan de negatieve kant, maar er wordt wel degelijk vooruitgang geboekt. Soms zie je dat terug in de rondetijden, soms niet. Dat maakt het frustrerend, maar we blijven zoeken naar oplossingen.”
Pietje Bell
Posts: 33.500
Aston Martin maakte vlak voor de eerste vrije training al bekend dat Alonso niet in
actie zou komen vanwege een probleem met de krachtbron.
Daar zit je dan al die tijd op te wachten, VT1 in Melbourne en dan doet de auto het niet.
Hel erg triest. Hij had beter thuis kunnen blijven, want Melissa schijnt elk moment te
kunnen bevallen (hopelijk is ze dat al en was Alonso erbij).
Wanneer zijn eigenlijk die 2 batterijen stuk gegaan?!
Alonso heeft VT1 niet gereden en van de 4 zijn er nu nog 2 over.
Damon Hill
Posts: 19.715
Ja? Ligt alles aan Honda? Volgens mij niet namelijk, net zoals dat het in 2015-2017 ook niet allemaal aan Honda lag, maar aan het samenspel tussen chassis en motor. Het ironische is ook dat McLaren in 2018 met de Renault motor achterin nog steeds een sh*t-auto was.
Misschien heeft Duracell nog een super batterij in de aanbieding, wellicht daar eens aankloppen.
f(1)orum
Posts: 9.634
Het is idd opvallend hoe verschillend de beide merken hierop reageren. Honda probeert in haar reactie nog enigszins om de boel niet te laten polariseren en duidt op een samenhang tussen PU en chassis, terwijl ze bij AM, vooral Newey, nu al flink bezig zijn met het enkel en alleen vingerwijzen naar Honda.
Astfgl
Posts: 973
Het is in vele opzichten een herhaling van 2015. Dat een mega-corporatie als Honda niet leert van z'n fouten en steeds weer in dezelfde valkuilen valt, daar verbaas ik me eigenlijk niet zo over. Sterker nog, Honda is er vrij open over geweest dat ze een achterstand hebben en dat veel van het ervaren personeel dat aan de vorige PU heeft gewerkt niet meer op het nieuwe PU-project zit.
Wat me meer verbaast is dat de leiding bij Aston Martin hier blijkbaar niet van op de hoogte was. Als je Newey's commentaar leest, blijkbaar kwamen ze er pas in november vorig jaar achter dat het Honda-project achterliep en dat veel van het oude personeel weg was. Waar ben je als Newey of Stroll dan met je hoofd geweest als je niet afwist van de problemen die al jaren bij het publiek bekend waren?
The Wolf
Posts: 255
@Damon
Wat gaan er in dat ding? AA batterijen, of AAA?
Regenrace
Posts: 2.385
De hamvraag: blijft Aston Martin binnen de 107% regel? Ofwel, komen ze überhaupt aan de start?
Ik denk niet dat ze dispensatie krijgen. De FIA vindt het wel best; met Cadillac heeft men toch een voldoende opgevuld startveld.