user icon
icon

Aston Martin duidelijk over toekomst Alonso

<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin duidelijk over toekomst Alonso

Het team van Aston Martin heeft een duidelijk signaal afgegeven over de toekomst van Fernando Alonso. Over de toekomst van de tweevoudig wereldkampioen is veel te doen, en hij wordt in verband gebracht met een overstap naar Alpine of een F1-pensioen. Mike Krack grapt dat Alonso nog te snel is om te stoppen.

Alonso geldt ondanks de matige prestaties van dit jaar, nog altijd als één van de beste coureurs op de grid. De Spanjaard worstelt dit jaar met de nauwelijks te besturen Aston Martin, en op 44-jarige leeftijd beginnen de jaren ook te tellen voor een sportman. Alonso lijkt echter nog steeds gretig, en hij wordt dan ook in verband gebracht met zijn oude liefde Alpine.

Meer over Aston Martin Aston Martin wijst tijdelijke vervanger van Stroll aan

Aston Martin wijst tijdelijke vervanger van Stroll aan

19 jun
 FIA-stewards doen uitspraak over incident met Verstappen

FIA-stewards doen uitspraak over incident met Verstappen

12 jun

Hoe is het gevoel bij Aston Martin?

In Oostenrijk gaat het dan ook veelvuldig over de toekomst van Alonso. Aston Martin-comeback Mike Krack werd ernaar gevraagd door de internationale media: "Als je een paar seizoenen terugkijkt, toen zeiden we duidelijk dat hij hier zou blijven. Ik denk dat Fernando het besluit heeft genomen om rond de zomerstop een beslissing te nemen. We zijn blij met de coureurs en ze staan hier samen met ons in. Veel lof voor hen voor de manier waarop ze ermee omgaan."

Krack weet dat de problemen van Aston Martin ook onderdeel uitmaken van de geruchten: "We hebben het hier al heel vaak over gehad: de coureurs worden hierdoor het zwaarst getroffen, ze worden hier het meest aan blootgesteld, en de manier waarop ze ermee omgaan... Echt petje af. Ik heb dus goede hoop dat we blijven samenwerken."

Een pensioen van Alonso?

Alonso wordt niet alleen in verband gebracht met een overstap naar Alpine, maar ook met een pensioen. Hij is de oudste coureur van het veld en hij heeft ook meerdere keren aangegeven dat hij nog andere race-avonturen wil najagen. Krack moet lachen als hij wordt gevraagd naar een eventueel pensioen van zijn superster: "Fernando moet niet met pensioen gaan, hij is gewoon te snel!"

F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

Login om te reageren

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar