Het team van Aston Martin heeft een duidelijk signaal afgegeven over de toekomst van Fernando Alonso. Over de toekomst van de tweevoudig wereldkampioen is veel te doen, en hij wordt in verband gebracht met een overstap naar Alpine of een F1-pensioen. Mike Krack grapt dat Alonso nog te snel is om te stoppen.

Alonso geldt ondanks de matige prestaties van dit jaar, nog altijd als één van de beste coureurs op de grid. De Spanjaard worstelt dit jaar met de nauwelijks te besturen Aston Martin, en op 44-jarige leeftijd beginnen de jaren ook te tellen voor een sportman. Alonso lijkt echter nog steeds gretig, en hij wordt dan ook in verband gebracht met zijn oude liefde Alpine.

Hoe is het gevoel bij Aston Martin?

In Oostenrijk gaat het dan ook veelvuldig over de toekomst van Alonso. Aston Martin-comeback Mike Krack werd ernaar gevraagd door de internationale media: "Als je een paar seizoenen terugkijkt, toen zeiden we duidelijk dat hij hier zou blijven. Ik denk dat Fernando het besluit heeft genomen om rond de zomerstop een beslissing te nemen. We zijn blij met de coureurs en ze staan hier samen met ons in. Veel lof voor hen voor de manier waarop ze ermee omgaan."

Krack weet dat de problemen van Aston Martin ook onderdeel uitmaken van de geruchten: "We hebben het hier al heel vaak over gehad: de coureurs worden hierdoor het zwaarst getroffen, ze worden hier het meest aan blootgesteld, en de manier waarop ze ermee omgaan... Echt petje af. Ik heb dus goede hoop dat we blijven samenwerken."

Een pensioen van Alonso?

Alonso wordt niet alleen in verband gebracht met een overstap naar Alpine, maar ook met een pensioen. Hij is de oudste coureur van het veld en hij heeft ook meerdere keren aangegeven dat hij nog andere race-avonturen wil najagen. Krack moet lachen als hij wordt gevraagd naar een eventueel pensioen van zijn superster: "Fernando moet niet met pensioen gaan, hij is gewoon te snel!"