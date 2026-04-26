Alonso lijkt door te willen in Formule 1: "Weet niet of dit het moment is"

Fernando Alonso denkt voorlopig nog niet aan stoppen in de Formule 1. De ervaren Spanjaard voelt zich nog altijd hongerig en competitief, ondanks de voortdurende speculaties over zijn toekomst in de sport.

De tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat een afscheid onvermijdelijk is, maar dat het juiste moment daarvoor nog lang niet is aangebroken. Aan het einde van dit seizoen loopt zijn contract af bij Aston Martin en door zijn 44-jarige leeftijd wordt er logischerwijs gespeculeerd over zijn toekomst.

Alonso: ‘Stoppen wordt geen makkelijke beslissing’

Alonso geeft toe dat het einde van zijn carrière ooit een zware knoop zal zijn om door te hakken. “Wanneer het moment komt om te stoppen, zal dat niet eenvoudig zijn”, stelt hij. “Het is iets waar je mee moet leren omgaan en accepteren.”

Volgens de Spanjaard laat zo’n beslissing zich niet plannen. “Dat is geen keuze die je op voorhand vastlegt. Je voelt vanzelf wanneer het tijd is om die stap te zetten”, klinkt het.

Motivatie en honger nog altijd aanwezig

Voorlopig is daar echter geen sprake van. Alonso voelt zich nog altijd scherp en gedreven om te presteren op het hoogste niveau. “Ik heb absoluut niet het gevoel dat dat moment al daar is”, maakt hij duidelijk.

De routinier benadrukt dat zijn competitieve vuur nog volop brandt. “Ik voel me nog steeds gemotiveerd en klaar om te strijden. Zolang dat gevoel er is, blijf ik doorgaan”, besluit Alonso strijdvaardig.

Alonso kent tot dusver een desastreus seizoen met Aston Martin. Door de vele problemen aan de auto en de matige motor van Honda, is het al een heel karwei voor de tweevoudig wereldkampioen om überhaupt de finish te halen. Mochten deze problemen niet snel opgelost worden, kan de carrière van Alonso in de F1 als een nachtkaars uitgaan. 

 

Bertrand Gachot

Posts: 511

Ik krijg hier rintje ritsma vibes van.... (voor de niet ollanders een gevierd schaatser die niet meer mee kon met het nieuwe materiaal en veeeel te lang door ging, en als oude man zijn status te grabbel gooide)

  • 26 apr 2026 - 14:50
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

