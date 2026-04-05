Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ontbrak anderhalve week geleden op de mediadag in Japan. De Spanjaard was voor de eerste keer vader geworden, maar wilde daar in de media niet te veel over kwijt. Nu heeft hij laten weten hoe zijn zoontje heet: Leonard.

Eind vorig jaar kwam via de Spaanse media naar buiten dat Alonso en zijn vriendin Melissa Jiménez hun eerste kindje samen verwachtten. Alonso en de verslaggeefster van de Spaanse zender DAZN hielden zelf hun kijken stijf op elkaar, maar al snel werd er bevestigd dat er een baby op komst was. Ook tijdens de eerste raceweekenden hield Alonso zich stil, en toen hij de Japanse mediadag moest overslaan, was het duidelijk: hij was vader geworden.

Wat deelt Alonso op Instagram?

Alonso nam in Japan dankbaar de felicitaties in ontvangst, maar op deelde niets op sociale media. Hij hield de naam van het kindje nog even geheim, maar heeft nu toch aan zijn volgers laten weten hoe zijn zoon heet. Op zijn Instagram Stories deelde Alonso dit weekend een foto van het cadeau dat hij van de Formule 1 heeft ontvangen.

Alonso heeft namelijk een speciale paddock pas voor zijn kind ontvangen, op de pas staat ook de naam van de baby: Leonard Alonso Jiménez. Over het gezichtje op de foto heeft Alonso een foto van zijn helm uit zijn WEC-periode bij Toyota geplakt, terwijl hij ook de geboortedatum nog even geheim houdt door middel van een tekstbalk.

Mooie reacties

De fans van Alonso reageren enthousiast op zijn bericht op de sociale kanalen, en het regent weer veel mooie berichten. Alonso heeft nu eventjes de tijd om te wennen aan het leven als vader, want de volgende Grand Prix staat pas begin mei weer op de kalender. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is er een groot gat ontstaan, en dat komt Alonso dus mooi uit.