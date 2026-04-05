Trotse Alonso 'verklapt' naam van pasgeboren zoontje

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ontbrak anderhalve week geleden op de mediadag in Japan. De Spanjaard was voor de eerste keer vader geworden, maar wilde daar in de media niet te veel over kwijt. Nu heeft hij laten weten hoe zijn zoontje heet: Leonard.

Eind vorig jaar kwam via de Spaanse media naar buiten dat Alonso en zijn vriendin Melissa Jiménez hun eerste kindje samen verwachtten. Alonso en de verslaggeefster van de Spaanse zender DAZN hielden zelf hun kijken stijf op elkaar, maar al snel werd er bevestigd dat er een baby op komst was. Ook tijdens de eerste raceweekenden hield Alonso zich stil, en toen hij de Japanse mediadag moest overslaan, was het duidelijk: hij was vader geworden.

Wat deelt Alonso op Instagram?

Alonso nam in Japan dankbaar de felicitaties in ontvangst, maar op deelde niets op sociale media. Hij hield de naam van het kindje nog even geheim, maar heeft nu toch aan zijn volgers laten weten hoe zijn zoon heet. Op zijn Instagram Stories deelde Alonso dit weekend een foto van het cadeau dat hij van de Formule 1 heeft ontvangen.

Alonso heeft namelijk een speciale paddock pas voor zijn kind ontvangen, op de pas staat ook de naam van de baby: Leonard Alonso Jiménez. Over het gezichtje op de foto heeft Alonso een foto van zijn helm uit zijn WEC-periode bij Toyota geplakt, terwijl hij ook de geboortedatum nog even geheim houdt door middel van een tekstbalk. 

Mooie reacties

De fans van Alonso reageren enthousiast op zijn bericht op de sociale kanalen, en het regent weer veel mooie berichten. Alonso heeft nu eventjes de tijd om te wennen aan het leven als vader, want de volgende Grand Prix staat pas begin mei weer op de kalender. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is er een groot gat ontstaan, en dat komt Alonso dus mooi uit.

Larry Perkins

Posts: 64.127

De zoon van Alonso heet Leonard, niet Leo, dus het slaat (weer eens) nergens op...

  • 7
  • 5 apr 2026 - 16:06
  • Golf-GTI

    Posts: 1.692

    Max? Of zal ik toch het artikel lezen? Laat het me weten….

    • + 3
    • 5 apr 2026 - 10:14
    • Need5Speed

      Posts: 3.647

      Wat bedoel je? Ik lees de titels nooit.

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 10:26
    • Skoda F1

      Posts: 646

      Officieel Leonardo! Maar ze noemen hem Max..

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 12:19
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Nee, verrassend genoeg is het "Johan" geworden...
      Daarom speelt, uhhh... rijdt hij ook met nummer 14.

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 16:20
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Maar indirect verwijst dat weer naar Max, want Cruijff en Max staan te boek als de twee grootste Nederlandse sporters ooit...

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 16:24
  • AUDI_F1

    Posts: 3.654

    Mooie naam Leonardo.
    Oh ja en alle baby's zijn leuk schattig etc etc. Ook deze.

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 11:46
  • Larry Perkins

    Posts: 64.127

    Denk niet dat Leonardo een Fries is...

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 12:32
  • gridiron

    Posts: 3.321

    Hoezo verklappen, hij heeft het zelf gepost?.

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 12:57
  • Larry Perkins

    Posts: 64.127

    Dus Fernando heeft in de naam van zijn zoon een directe link met Max gelegd. Lees de volgende twee wetenswaardigheden en je ziet het meteen…

    Leonard is een jongensnaam van Germaanse oorsprong, afgeleid van Leonhard of Lewenhart. De naam betekent "dappere leeuw" of "sterk als een leeuw", opgebouwd uit de stammen leo (leeuw) en hard (moedig, sterk, dapper). Het is een klassieke naam die "leeuwenkracht" symboliseert.

    Max Verstappen gebruikt een leeuw als iconisch beeldmerk op zijn helm, wat staat voor kracht, dominantie en zijn Nederlandse identiteit (oranje leeuw).

    Kan niet missen hè?

    (herhaalde plaatsing omdat het zo knap gevonden is)

    • + 4
    • 5 apr 2026 - 13:32
    • Tony

      Posts: 1.610

      “Leo" is in de Nederlandse taal vaak een afkorting (afko) voor Lomp En Onhandig of Lomp En Onbehouwen, gebruikt als bijnaam voor iemand die motorisch onhandig, onbeholpen of ruw is. Het omschrijft gedrag dat niet voorzichtig is of getuigt van weinig rekening houden met anderen.

      Kenmerken en gebruik:
      Betekenis: Iemand die lomp (grof, onbeholpen, onbeschoft) en onhandig (klunzig) is.

      Zo te lezen ook nog eens een eerbetoon aan de vader van Max.
      Een geweldige vriend is die Fernando voor Max.

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 13:54
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      De zoon van Alonso heet Leonard, niet Leo, dus het slaat (weer eens) nergens op...

      • + 7
      • 5 apr 2026 - 16:06
    • Pietje Bell

      Posts: 34.154

      @Larry en daar komt ook nog eens bij in welke kringen die afkorting
      alleen maar gebruikt wordt:

      "Leo" wordt in informele context, met name in studenten- en verenigingskringen gebruikt als een afkorting voor
      Lomp En Onhandig/Onbehouwen/Onbenullig."

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 16:15
  • Pietje Bell

    Posts: 34.154

    Alonso ging even met Melissa's zoontje Max een maaltijd ophalen bij Cipriani MC
    in zijn uiterst zeldzame Mercedes CLK GTR.
    In de jaren negentig was de Mercedes CLK GTR de duurste nieuwe auto ooit met een
    prijskaartje van omgerekend zo'n 1 miljoen euro. Momenteel zo'n 13 miljoen euro.

    www.instagram.com/p/DWv5c5XAgpg/

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 14:10
  • Pietje Bell

    Posts: 34.154

    Aangezien dit bericht met link op zondag in het filter blijft hangen maar even haakjes.

    Alonso ging even met Melissa's zoontje Max een maaltijd ophalen bij Cipriani MC
    in zijn uiterst zeldzame Mercedes CLK GTR.
    In de jaren negentig was de Mercedes CLK GTR de duurste nieuwe auto ooit met een
    prijskaartje van omgerekend zo'n 1 miljoen euro. Momenteel zo'n 13 miljoen euro.

    https://www.instagram(.)com/p/DWv5c5XAgpg/

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 16:04
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      De volgende keer blijf ik bij de afhaalchinees ook in de auto zitten totdat het gebracht wordt...

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 16:29
    • Pietje Bell

      Posts: 34.154

      Hier is te zien hoe Alonso op 25 december met die dure wagen het parkeer
      gedeelte onder zijn woning in Le Renzo, Mareterra in rijdt.

      www.instagram.com/p/DSsT_i2CLKk/

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 17:31
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Heb wel eens fraaiere 'platgeslagen' wagens gezien...

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 19:59
    • Pietje Bell

      Posts: 34.154

      De verhoudingen lxbxh zijn een beetje uit proportie of hoe zeg je dat.

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 20:08
    • Pietje Bell

      Posts: 34.154

      Niet 'uit', maar buiten proportie, grrr.

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 20:29
  • Williams_F1

    Posts: 1.405

    Zwaantinus?

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 19:40

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

