De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt aan een zijden draadje. De tweevoudig wereldkampioen zou na de zomer een beslissing nemen over zijn verdere loopbaan, maar die keuze lijkt sterk af te hangen van de ontwikkelingen bij Aston Martin.

Volgens BBC-journalist Andrew Benson wacht Alonso af of de recente verbeteringen aan de wagen en de motor het gewenste effect hebben. Pas daarna zou de Spanjaard de knoop doorhakken over een mogelijk langer verblijf in de koningsklasse van de autosport.

Alonso wacht op signalen van Aston Martin

"Alonso heeft nog geen contract voor volgend seizoen en wil pas na de zomer duidelijkheid scheppen over zijn toekomst", stelt Benson. "Hij wil eerst zien of Aston Martin erin slaagt om met de nieuwe ontwikkelingen een stap vooruit te zetten."

De ervaren coureur, die volgende maand 45 jaar wordt, heeft meermaals benadrukt dat hij nog altijd op topniveau presteert. "Alonso voelt zich nog steeds competitief en is ervan overtuigd dat hij het verschil kan maken. Tegelijk wil hij zijn carrière niet afsluiten na een teleurstellend seizoen zoals dit."

Nieuwe tegenvaller kan einde van F1-loopbaan betekenen

Volgens Benson is de situatie dan ook duidelijk. "Alonso heeft weinig zin om nog een jaar in de middenmoot door te brengen. Als hij niet gelooft dat Aston Martin volgend seizoen een competitieve auto kan bouwen, wordt het moeilijk om gemotiveerd te blijven."

Daarbij speelt ook mee dat de alternatieven beperkt zijn. Een overstap naar een topteam lijkt weinig realistisch, waardoor een afscheid uit de Formule 1 steeds nadrukkelijker in beeld komt. De komende maanden worden dan ook cruciaal voor zowel Alonso als Aston Martin.

Alonso meerdere malen geteisterd door slechte auto's

Dat Alonso qua talent bij de allerbeste Formule 1-coureurs hoort, daar zijn de meeste kenners het wel over eens. Echter heeft de Spanjaard in tegenstelling tot Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel genoegen moeten nemen met 'slechts' twee wereldkampioenschappen.

Nadat hij in 2009 vertrok bij Renault zocht hij zijn geluk bij Ferrari en McLaren, maar tot een dominante combinatie kwam het nooit. Nadien keerde hij terug bij Renault (inmiddels omgedoopt tot Alpine) en trok hij richting Aston Martin, maar stond hij in het afgelopen decennium sporadisch op het podium.