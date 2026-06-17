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Alonso zet Aston Martin in wachtrij: "Hij heeft weinig zin in nog zo'n jaar"

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Alonso zet Aston Martin in wachtrij: "Hij heeft weinig zin in nog zo'n jaar"

De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt aan een zijden draadje. De tweevoudig wereldkampioen zou na de zomer een beslissing nemen over zijn verdere loopbaan, maar die keuze lijkt sterk af te hangen van de ontwikkelingen bij Aston Martin.

Volgens BBC-journalist Andrew Benson wacht Alonso af of de recente verbeteringen aan de wagen en de motor het gewenste effect hebben. Pas daarna zou de Spanjaard de knoop doorhakken over een mogelijk langer verblijf in de koningsklasse van de autosport.

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"Alonso heeft nog geen contract voor volgend seizoen en wil pas na de zomer duidelijkheid scheppen over zijn toekomst", stelt Benson. "Hij wil eerst zien of Aston Martin erin slaagt om met de nieuwe ontwikkelingen een stap vooruit te zetten."

De ervaren coureur, die volgende maand 45 jaar wordt, heeft meermaals benadrukt dat hij nog altijd op topniveau presteert. "Alonso voelt zich nog steeds competitief en is ervan overtuigd dat hij het verschil kan maken. Tegelijk wil hij zijn carrière niet afsluiten na een teleurstellend seizoen zoals dit."

Nieuwe tegenvaller kan einde van F1-loopbaan betekenen

Volgens Benson is de situatie dan ook duidelijk. "Alonso heeft weinig zin om nog een jaar in de middenmoot door te brengen. Als hij niet gelooft dat Aston Martin volgend seizoen een competitieve auto kan bouwen, wordt het moeilijk om gemotiveerd te blijven."

Daarbij speelt ook mee dat de alternatieven beperkt zijn. Een overstap naar een topteam lijkt weinig realistisch, waardoor een afscheid uit de Formule 1 steeds nadrukkelijker in beeld komt. De komende maanden worden dan ook cruciaal voor zowel Alonso als Aston Martin.

Alonso meerdere malen geteisterd door slechte auto's

Dat Alonso qua talent bij de allerbeste Formule 1-coureurs hoort, daar zijn de meeste kenners het wel over eens. Echter heeft de Spanjaard in tegenstelling tot Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel genoegen moeten nemen met 'slechts' twee wereldkampioenschappen. 

Nadat hij in 2009 vertrok bij Renault zocht hij zijn geluk bij Ferrari en McLaren, maar tot een dominante combinatie kwam het nooit. Nadien keerde hij terug bij Renault (inmiddels omgedoopt tot Alpine) en trok hij richting Aston Martin, maar stond hij in het afgelopen decennium sporadisch op het podium. 

The Wolf

Posts: 1.043

Alonso is bang voor het zwarte gat

  • 1
  • 17 jun 2026 - 13:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (6)

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  • Polleken

    Posts: 1.023

    Hij heeft idd altijd op een verkeerd moment een overstap gemaakt . Vorig seizoen zag er aanvankelijk goed uit en ik had verwacht dat AM met Honda en Newey een grote stap zou maken maar helaas ......

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 13:36
    • Beamer

      Posts: 1.891

      Nee hoor, op juiste moment naar Renault, op juiste moment naar McLaren, moment naar Ferrari was ook best goed en de overstap naar Aston Martin (op dat moment) was ook uitstekend.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:01
    • Edgar

      Posts: 1.767

      Als hij een Rus had gewoon ingehaald had, was hij kampioen met Ferrari geworden...

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:17
    • The Wolf

      Posts: 1.043

      Was l*llig voor Fernando dat Vitaly Petrov besloot om uitgerekend in AD 2010 de race van z'n leven te rijden. Hij kwam er maar niet voorbij. Gelukkig pakte Alonso dat heel sportief op, geen obscene handgebaren ofzo, heel volwassen

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:27
  • The Wolf

    Posts: 1.043

    Alonso is bang voor het zwarte gat

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 13:48
  • dutchiceman

    Posts: 5.637

    Wordt de kalender nog aangevuld?

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 13:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 199
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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