Fernando Alonso heeft zich openhartig uitgesproken over de impact van het vaderschap op zijn leven en carrière. De Spanjaard geeft toe dat zijn perspectief is veranderd, maar benadrukt tegelijk dat zijn honger naar de racerij nog altijd intact is.

De ervaren coureur kijkt zelfs anders naar zijn toekomst in de Formule 1 dan velen misschien zouden verwachten. Waar vaak wordt gedacht dat vaderschap leidt tot afbouw, lijkt bij Alonso net het tegenovergestelde te gelden.

Alonso ziet vaderschap als extra motivatie

De tweevoudig wereldkampioen geeft aan dat het vaderschap zijn kijk op het leven heeft beïnvloed, maar niet op de manier die men zou denken. “Veel mensen zeggen dat het je blik verandert, maar bij mij werkt het eerder omgekeerd,” klinkt het opvallend.

Sterker nog, Alonso haalt net extra motivatie uit zijn nieuwe rol. Hij wil zijn carrière nog een tijd verderzetten en droomt ervan om die wereld te delen met zijn kind. “Ik wil blijven racen tot hij in de paddock kan rondlopen en zelfs eens in mijn auto kan zitten,” legt hij uit.

Geen lange termijn, wel bewuste keuzes

Toch blijft Alonso realistisch over zijn toekomst in de sport. De Spanjaard beseft dat hij niet eindeloos kan doorgaan en maakt duidelijke afwegingen over hoe lang hij nog actief wil blijven.

“Ik kijk niet vijf jaar vooruit, maar eerder naar de komende jaren,” aldus Alonso. “Het zijn momenten die ik voor altijd zal koesteren en herinneren.” Daarmee onderstreept hij dat zijn focus niet alleen ligt op prestaties, maar ook op de ervaringen naast de baan.