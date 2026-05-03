Alonso over vaderschap: "Hoop dat hij in de paddock loopt als ik nog race"

Alonso over vaderschap: "Hoop dat hij in de paddock loopt als ik nog race"

Fernando Alonso heeft zich openhartig uitgesproken over de impact van het vaderschap op zijn leven en carrière. De Spanjaard geeft toe dat zijn perspectief is veranderd, maar benadrukt tegelijk dat zijn honger naar de racerij nog altijd intact is.

De ervaren coureur kijkt zelfs anders naar zijn toekomst in de Formule 1 dan velen misschien zouden verwachten. Waar vaak wordt gedacht dat vaderschap leidt tot afbouw, lijkt bij Alonso net het tegenovergestelde te gelden.

Alonso ziet vaderschap als extra motivatie

De tweevoudig wereldkampioen geeft aan dat het vaderschap zijn kijk op het leven heeft beïnvloed, maar niet op de manier die men zou denken. “Veel mensen zeggen dat het je blik verandert, maar bij mij werkt het eerder omgekeerd,” klinkt het opvallend.

Sterker nog, Alonso haalt net extra motivatie uit zijn nieuwe rol. Hij wil zijn carrière nog een tijd verderzetten en droomt ervan om die wereld te delen met zijn kind. “Ik wil blijven racen tot hij in de paddock kan rondlopen en zelfs eens in mijn auto kan zitten,” legt hij uit.

Geen lange termijn, wel bewuste keuzes

Toch blijft Alonso realistisch over zijn toekomst in de sport. De Spanjaard beseft dat hij niet eindeloos kan doorgaan en maakt duidelijke afwegingen over hoe lang hij nog actief wil blijven.

“Ik kijk niet vijf jaar vooruit, maar eerder naar de komende jaren,” aldus Alonso. “Het zijn momenten die ik voor altijd zal koesteren en herinneren.” Daarmee onderstreept hij dat zijn focus niet alleen ligt op prestaties, maar ook op de ervaringen naast de baan.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (3)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.741

    Ja pas maar op, voordat je het weet willen ze een kart en zakgeld.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 09:58
  • snailer

    Posts: 32.611

    Net als Verstappen fuel in zijn aderen!

    Me like!

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 10:09
  • TylaHunter

    Posts: 10.647

    Ik mag hopen dat hij een andere klasse bedoeld.
    Er komt gewoon een tijd dat de naam "Alonso" niet voldoende is voor een plek in F1... en ik hoop toch echt dat Alonso zelf de aankondiging mag doen ipv een team voor hem.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 10:17

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
show sidebar