Fernando Alonso viel afgelopen weekend om een bijzondere reden uit in de Grand Prix van Canada. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen gaf volgens Aston Martin op vanwege een probleem met zijn stoeltje. Het lijkt er volgens Spaanse media sterk op dat Alonso met een aangepaste stoel rijdt, omdat hij last heeft van een chronische blessure.

Alonso moest afgelopen weekend halverwege de race op het Circuit Gilles Villeneuve opgeven. De Spanjaard vocht tijdens de race een aantal duels in het middenveld uit, en de Aston Martin leek voor het eerst dit jaar aardig mee te kunnen komen. Toch werden de fans weer getrakteerd op beelden van de groene auto die door de monteurs de pitbox in werd gestuurd. Het team liet weten dat Alonso was uitgevallen vanwege een probleem met zijn stoeltje.

Wat is er aan de hand met Alonso?

Volgens de Spaanse krant Marca speelt er op de achtergrond veel meer. Ze schrijven dat Alonso al geruime tijd rijdt met een soort speciaal stoeltje, dat tijdens de sessies kan worden aangepast. Op foto's is te zien hoe een monteur van Aston Martin met een soort slangetjes bezig is achter de rug van Alonso in de cockpit. Marca schrijft dat de monteur bezig is met het opblazen voor een soort lendensteun voor Alonso. De Spanjaard zou rijden met een soort opblaasbaar kussen, dat hem meer steun geeft in de onderrug.

Waar heeft Alonso last van?

Deze speciale kussens die zijn gemonteerd in Alonso's stoeltje zouden hem meer steun in de onderrug moeten geven. Marca schrijft namelijk dat Alonso al lange tijd kampt met een soort chronische blessure aan zijn onderrug. Op hobbelige circuits zou Alonso veel last hebben van dit probleem, en vorig jaar liet hij vanwege deze blessure de eerste vrije training in Hongarije schieten. Hij werd in die sessie op het allerlaatste moment vervangen door Felipe Drugovich.

Wat ging er mis in Montreal?

De Spaanse krant suggereert dat het opblaassysteem in Canada mogelijk stuk is gegaan. Alonso crashte immers op vrijdag tijdens de sprint kwalificatie, maar het is niet duidelijk of dit te maken heeft met de problemen aan zijn stoeltje.