Het team van Aston Martin heeft ingegrepen bij de auto van Fernando Alonso voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona. De Spanjaard kende een rampzalige kwalificatie, en kwam niet verder dan de 22ste en langzaamste tijd. Alonso zal de race door de ingreep vanuit de pitlane starten.

Alonso is bezig met een dramatisch seizoen in de Formule 1. Zijn werkgever Aston Martin heeft een enorme achterstand op de rest van het veld, en vrijwel elk weekend blijven ze achteraan het veld hangen. In Barcelona waren Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll weer veel langzamer dan de rest van het veld, en bij de Spanjaard kwam de stoom uit zijn oren.

Wat heeft Aston Martin gedaan?

Aston Martin heeft nu ingegrepen, en ze hebben een aantal motoronderdelen vervangen voor de race van vandaag. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze onder de parc fermé-regels de MGU-K, de energy store, de PU-CE en de PU-ANC hebben vervangen. Dit betekent dat Alonso een vrijwel compleet nieuwe krachtbron heeft gekregen, al zal dat waarschijnlijk weinig uitmaken in de race.

Hopen op een wonder

Aangezien de motoronderdelen zijn vervangen in het parc fermé, moet Alonso de Grand Prix van vanmiddag vanuit de pitlane starten. Voor de thuisheld wordt het dus eerder een soort testsessie, en hij heeft een wonder nodig om nog in de buurt te kunnen komen van de punten. Vorig weekend in Monaco had Alonso zo'n wonder, en kreeg hij de tiende plaats in zijn schoot geworpen na een tijdstraf van Sergio Pérez.

Zware kritiek

Alonso is allesbehalve tevreden met de huidige situatie bij Aston Martin, en haalde na de kwalificatie al hard uit naar zijn eigen werkgever. Hij stelde dat ze de langzaamste auto hebben, de langzaamste motor en dat ze de slechtste auto van het veld hebben. Aston Martin en motorpartner Honda hebben een flinke achterstand, en ze zullen in de komende maanden hard doorwerken om de auto te kunnen verbeteren.