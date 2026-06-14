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Alonso start thuisrace uit de pits na ingreep Aston Martin

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Alonso start thuisrace uit de pits na ingreep Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft ingegrepen bij de auto van Fernando Alonso voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona. De Spanjaard kende een rampzalige kwalificatie, en kwam niet verder dan de 22ste en langzaamste tijd. Alonso zal de race door de ingreep vanuit de pitlane starten.

Alonso is bezig met een dramatisch seizoen in de Formule 1. Zijn werkgever Aston Martin heeft een enorme achterstand op de rest van het veld, en vrijwel elk weekend blijven ze achteraan het veld hangen. In Barcelona waren Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll weer veel langzamer dan de rest van het veld, en bij de Spanjaard kwam de stoom uit zijn oren.

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Wat heeft Aston Martin gedaan?

Aston Martin heeft nu ingegrepen, en ze hebben een aantal motoronderdelen vervangen voor de race van vandaag. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze onder de parc fermé-regels de MGU-K, de energy store, de PU-CE en de PU-ANC hebben vervangen. Dit betekent dat Alonso een vrijwel compleet nieuwe krachtbron heeft gekregen, al zal dat waarschijnlijk weinig uitmaken in de race.

Hopen op een wonder

Aangezien de motoronderdelen zijn vervangen in het parc fermé, moet Alonso de Grand Prix van vanmiddag vanuit de pitlane starten. Voor de thuisheld wordt het dus eerder een soort testsessie, en hij heeft een wonder nodig om nog in de buurt te kunnen komen van de punten. Vorig weekend in Monaco had Alonso zo'n wonder, en kreeg hij de tiende plaats in zijn schoot geworpen na een tijdstraf van Sergio Pérez.

Zware kritiek

Alonso is allesbehalve tevreden met de huidige situatie bij Aston Martin, en haalde na de kwalificatie al hard uit naar zijn eigen werkgever. Hij stelde dat ze de langzaamste auto hebben, de langzaamste motor en dat ze de slechtste auto van het veld hebben. Aston Martin en motorpartner Honda hebben een flinke achterstand, en ze zullen in de komende maanden hard doorwerken om de auto te kunnen verbeteren.

Snelrondje

Posts: 9.100

Eerlijke Verstappen heeft medelijden met Alonso.

  • 1
  • 14 jun 2026 - 13:32
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Barcelona 2026

Reacties (4)

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  • Flexwing

    Posts: 405

    Ok zeg gas erop

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 11:47
  • nr 76

    Posts: 7.523

    Dacht al wat rook te zien rondom de Honda krachtbron van Alonso, maar dat bleek dus de stoom uit zijn oren te zijn...

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 12:29
  • racepace1

    Posts: 772

    Ok zeg het weer, Honda??? hoe dan?

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 12:53
  • Snelrondje

    Posts: 9.100

    Eerlijke Verstappen heeft medelijden met Alonso.

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 13:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 198
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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